昔金馬前線肉身禦敵 江啟臣：海空聯戰、無人機可讓海龍蛙兵再進化

圖為陸軍駐於金門，執行戰技訓練的的「海龍蛙兵」。（本報資料照，記者吳正庭攝）

〔記者陳治程、涂鉅旻／台北報導〕30年前大學剛畢業卻遠赴金門成為「海龍蛙兵」，並見證台海飛彈危機的立法院副院長江啟臣，日前接受本報專訪時憶起這段往事，直言恍如昨日、感慨萬千；30年後面對更強大的中國解放軍，他除呼籲各界要謹慎面對，也認為加強海、空聯合作戰，和偵、打無人機的應用，將有助這群精銳弟兄更強悍，並降低無謂傷亡。

現為立法院副院長的江啟臣，是在31年前的1994年自國立政治大學外交系畢業，並在同年8月入伍服2年義務役，新訓後的10月抽中「金馬獎」，加入駐金門的陸軍航特部兩棲偵察營，即俗稱的「海龍蛙兵」，期間恰逢兩岸劍拔弩張的台海飛彈危機，經歷長達10個月的高度戰備期，後於1996月7月期滿退伍，平安返鄉。

圖為30年前在金門服役，擔任「海龍蛙兵」一員的立法院副院長江啟臣。（江啟臣提供）

江啟臣說，當年因為中共文攻武嚇，使得金門前線的戰備勤務大增，除了日、夜巡邏嚴防中國船越界，從大金門、小金門乃至大膽島、二膽島間的運補也相當頻繁，這也讓政戰中士的他，因緣際會成為少見的「義務役」艇長；他也想起當年海龍蛙兵的成功快艇很「高齡」、用了20餘年妥善率有限，每次出船時都要帶上技工，一有故障就能立刻搶修，但對特種部隊而言，這並非好事。

陸軍海龍蛙兵53期出身的立法院副院長江啟臣，日前接受本報獨家專訪，暢談他31年前在金門前線執行衛戍任務，並全程見證96台海飛彈危機的心路歷程。（記者廖振輝攝）

過去30年間，海龍蛙兵的作戰場域從陸、海兩棲轉為陸、海、空三棲，核心戰力優於以往，儘管任務定位從攻擊性的敵後滲透、突擊與破壞，演變成今日的反滲透、反斬首防禦，並將金門的營本部移至澎湖，拉大戰略縱深，但這不改變海龍蛙兵是特種部隊的本質。江啟臣直言，特種部隊的戰備壓力大，除了精實的訓練，精良裝備也是不可或缺。

圖為國防部長顧立雄（左後2）、立法院副院長江啟臣（前右2）上（9）月中旬一同參觀台北國際航太暨國防工業展。（本報資料照，記者吳哲宇攝）

月前才出席參觀台北國際航太暨國防工業展的他，向本報進一步分享他的看法。江啟臣說，一支部隊的戰力，是人力、能力及武力的總和，現今的海龍蛙兵訓練嚴謹、甚至還有美軍協訓，若能加強運用無人機作戰，對於部隊武力將大有助益。

他認為，海龍蛙兵的全名是「陸軍航特部兩棲偵察營」，除要與海、空軍配合，遂行跳傘、渡海等任務，部隊本身則能運用偵察、攻擊無人機、無人艦艇作協同、掩護，落實科技化、不對稱的現代化作戰。他強調，戰場是無情的，平時就要練就能作戰、能保身的能力，這也才能保護官兵在近戰肉搏時，避免任何無謂的傷亡。

