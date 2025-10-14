軍武新知》刀鋒更銳利 美製「彈簧刀400」攻擊無人機新登場

國軍採購「彈簧刀300」攻擊無人機的美國國防廠商空境公司（AeroVironment），近日參與一年一度的美國陸軍協會年展，宣布推出新款的彈簧刀400型無人機，深化家族產品線。（美國空境公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國指標性軍工展「美國陸軍協會年展」（AUSA）日前開幕，而參展商之一的空境公司（AeroVironment）跟進宣布新裝備，正式揭露旗下「彈簧刀」（Switchblade）攻擊無人機的2款新衍生型號，不只遙控距離、航程更長，並具備更彈性的部署、攻擊和指管通聯，不只家族選項更多元，也補足戰力間隙，滿足各式部隊作戰需求。

一年一度的美國陸軍協會年會本月13日在美東華盛頓特區開幕，各個國防商紛紛擺出自家最新產品，爭奪美軍和國際客戶目光，而近年以「彈簧刀」無人機為人所知的空境公司，在這次展會分別推出了既有型號改良的「彈簧刀600 Block 2」，以及全新登場的「彈簧刀400」型攻擊無人機，與我國已有的「彈簧刀300 Block 20」型機，共同展現新世代的不對稱打擊能量。

我國陸軍採購的「彈簧刀300」攻擊無人機，為Block 20批次構型。（記者陳治程攝）圖為美國駐歐陸軍，上（9）月於德國格拉沃芬訓練場進行操作訓練的「彈簧刀600」攻擊無人機。（美軍DVIDS網站）

空境公司表示，彈簧刀300型具模組化酬載能力，搭載爆炸成型穿甲彈頭（EFP），全重僅7.2磅（約3.27公斤）的重量可由人攜背負，搭配新型感測器、影像鏡頭和平板操控套件，在數分鐘內完成視距外（BLOS）精準打擊；航程更長的彈簧刀600 Block 2無人機則結合AI、機器學習能力（ML），並整合無線通訊、導航加密與IP67等級防水認證，使自主目標識別、指管和態勢感知能力更全面。

至於全新登場的「彈簧刀400」，為該家族的中程反裝甲無人機，該型號全重低於40磅（約18.14公斤），具備火箭助推（RATO）發射能力，並相容於通用發射管，均衡的機動性和打擊火力，可使單兵在5分鐘左右進行接戰，運用自主目標識別、先進的邊緣運算，有效摧毀敵戰車、重型裝甲等目標。

值得一提的是，該公司的「彈簧刀」全系列無人機，均採開放式模組化系統架構（MOSA），在指揮控制方面可整合ATAK、Nett Warrior，以及其自有的「AV_Halo™ Command Tactical」等平台，協助部隊進行戰場管理，提升作戰效能。產能方面，其彈簧刀600型無人機的年產量從原先的40套大增為240套；未來隨著加州、猶他州等地新產線加入運作，未來月產量可望達1200套，滿足美軍與盟邦需求。

