展現老將價值！ 美軍用明年退役的A-10攻擊機打掉無人機

A-10C攻擊機將在2026財年結束前，也就是明年10月以前退役，但其被用於反制無人機，等於展現老將最後價值。（取自X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕無人機與反無人機的「矛盾大對決」持續上演，外國軍聞網站「戰區」報導，美軍近期疑似啟用了一個令人意想不到的方案，也就是將擅長對地打擊的A-10攻擊機，掛載70公厘的APKWS II火箭彈擊落無人機。雖然美國已計畫將這型勞苦功高的飛機，在2026財年以前全數退役，但在因應新型態威脅時的靈活運用，也讓這位老將得以綻放最後的輝煌。

根據軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，美軍一批A-10攻擊機今年10月7日至10日間，從中東返回新罕布夏的樸茨茅斯機場，且其中有一架的機首，出現了擊落2架「見證者」無人機的標誌，有可能為今年夏季美軍介入以色列、伊朗間戰事時，協助以軍攔截伊朗無人機。

請繼續往下閱讀...

TABOR61 arriving back in Portsmouth after a six-month deployment as part of Operation Inherent Resolve! pic.twitter.com/mI3VYZ8221 — Alex （@mhtplanes） October 7, 2025

值得注意的是，A-10攻擊機已具備適用於空對空作戰的APKWS II火箭彈，這型火箭彈全名為「先進精準擊殺武器系統II型」，是一種經過改裝的70公厘反無人機火箭彈，可以在雷射導引下，打擊3公里以外目標，並在引爆後產生大量鋼珠，大範圍殺傷無人機。且價格低廉，比起動輒50萬美元的空對空飛彈，APKWS II火箭彈的價格僅不到10分之1。

雖然媒體試圖向美國中央司令部空軍詢問，A-10攻擊機所屬部隊，是否在中東執行勤務期間，使用APKWS II火箭彈進行反無人機任務，但美國軍方以「安全考量」為由婉拒說明細節。

根據美國國防部明年度預算，定翼機在裝設空射反無人機系統武器軟體後，即可使用APKWS II火箭彈，且適用於A-10、F-16和F-15E等軍機之上。

雖然A-10攻擊機沒有雷達，必須仰賴其他載台偵獲目標後引導開火，但其優點為可以掛載大量的火箭彈、「響尾蛇」空對空飛彈、機砲等打擊空中、地面目標。即使美國空軍計畫在2026財年結束前，也就是明年10月以前將最後一批A-10攻擊機退役，意味著美國空軍可部署、使用這型軍機的時間剩不到一年，仍展現其「老將」價值。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法