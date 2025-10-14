俄潛艦無預警上浮大西洋海域 北約秘書長嘲諷「跛腳」

俄羅斯海軍「改進型基洛級」潛艦「新羅西斯克號」日前被發現在法國西北部外海浮出水面，一旁法軍巡防艦正在監視中。（圖擷取自北約聯合海上司令部官方X帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕一艘俄羅斯海軍「改進型基洛級」潛艦「新羅西斯克號」日前被發現在法國西北部外海浮出水面，疑似因不明原因上浮且被拖行。北約秘書長呂特（Mark Rutte）13日在一場演講中公開嘲笑俄軍潛艦「跛腳」，並強調俄羅斯在地中海實際上已經沒有任何海軍存在。

北約秘書長呂特13日在一場演講中公開嘲笑俄軍潛艦「跛腳」，並強調俄羅斯在地中海實際上已經沒有任何海軍存在。（路透）

綜合外媒報導，北約海軍部隊10月9日在法國布列塔尼（Brittany）外海偵測到這艘潛艦，法國海軍派出軍艦靠近全程監視，荷蘭海軍艦艇也陪同航行。荷蘭國防部表示，該潛艦隨後浮出水面，並由荷蘭海軍及拖船「雅科夫．格列別爾斯基號」（Yakov Grebelsky）陪同護送，顯示該艦可能正在被拖行。

北約秘書長呂特13日在斯洛維尼亞一場公開演講中提到此事，並表示：「現在實際狀況下，俄羅斯在地中海幾乎已沒有任何海軍存在，只剩下一艘孤單的破損俄羅斯潛艦，一跛一跛地返航。」呂特隨後更說，和1984年暢銷小說家湯姆．克蘭西出版的《獵殺紅色十月》書中狀況相比，這真是天壤之別，這艘潛艦看起來像是在尋找最近的維修工人。

俄羅斯《國際文傳電訊社》引述俄軍黑海艦隊聲明表示，多家媒體傳播的有關柴電潛艦「新羅西斯克號」發生故障，並在法國海岸緊急浮出水面的消息與事實不符。聲明中強調，這艘潛艦在地中海完成任務後返航，根據國際航行規則，潛艦航行於英吉利海峽時只能在水面上航行。

