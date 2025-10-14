中國海警仙賓暗沙撞菲船 美國更明確重申美菲防禦條約

一艘中國海警船（舷號21559）12日向菲律賓漁業與水產資源局的巴格布阿亞拿督號」（BRP Datu Pagbuaya）號公務船噴射水柱。此為菲律賓海岸警衛隊釋出的畫面，顯示南海衝突升級。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海警船與菲律賓公務船12日在南海南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）附近發生碰撞，雙方互控責任。美國國務院13日譴責中國「破壞區域穩定的危險行動」，並比去年更明確重申1951年《美菲共同防禦條約》（U.S. Philippines Mutual Defense Treaty）適用於南海任何地點，對菲律賓部隊、公務船或飛機的武裝攻擊。此次事件凸顯中國在南海的行動升級，也測試了美菲同盟對「武裝攻擊」定義的界線。

這起南海衝突事件中，菲律賓指控，中國海警船對菲律賓漁業局公務船發射水柱，並多次蓄意衝撞。中國外交部則反駁，馬尼拉不應挑戰北京「維護領土主權和海洋權益」的努力，並透過中國海警局宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇，導致擦碰，責任全在菲方。

根據《路透》報導，美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）透過聲明強調，美國譴責中國10月12日在南海仙賓暗沙附近，衝撞並用水柱攻擊菲船的行為。他表示：「我們與菲律賓盟友同一陣線，共同對抗中國破壞區域穩定的危險行動。」



皮戈特也說，中國對南海廣泛的領土與海洋聲索，及其日益加劇的脅迫性行動，犧牲鄰國利益，持續破壞區域穩定，且「公然違背其先前和平解決爭端的承諾」。

美方承諾明確化 條約適用「任何地點武裝攻擊」

報導分析，美國國務院此次重申，《美菲共同防禦條約》第4條，適用於在南海「任何地點」，對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機（包括其海岸警衛隊）的「武裝攻擊」。相較於去年6月菲律賓海軍船隻遭中國海警衝撞、登船，甚至揮舞刀斧，當時菲律賓總統府官員認為未觸發條約的情況，此次美國的表態更為直接和堅定，暗示對「武裝攻擊」的定義可能更趨廣泛或模糊。

南海是每年逾3兆美元貨運貿易的戰略航運路線，中國聲稱擁有大部分海域，菲律賓則援引聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張獨享200浬專屬經濟區（EEZ）範圍內的資源，雙方聲索範圍重疊導致糾紛不斷。

