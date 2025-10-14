海鋒前士兵洩雄二飛彈情資只是一例 國安局：中共擴大對我統戰滲透

海軍海鋒大隊發射雄二反艦飛彈。（資料照，軍聞社提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕一名曾任職海鋒大隊的海軍林姓上兵慫恿蔡姓同袍，翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊給中國女特工，賺取3.8萬元報酬後落網。國安局書面報告表示，中共持續藉「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等方式，對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖佈建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠，以及刺蒐我國防及政府機敏資訊。

國安局指出，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%，手法係透由離退人員利誘現職人員，刺探機敏資訊。

請繼續往下閱讀...

另外，這篇報告指，中共持續推動「促融措施」，藉提供我國人在「中」醫療、教育、社保等服務，刺蒐國人個資。

同時，中共因應與美關稅戰，加大對台商、台企留「中」工作，持續藉商展、招商會、座談等方式，擴大對我AI、新能源、半導體等產業「引資、引技、引才」力道；另透過教導網紅短影片製作、體育競賽、赴大企業實習等號召，拉攏台灣年輕世代赴「中」交流，並藉由免除「臺胞證」辦證費用、交流活動落地招待等方式，誘拉我「首來族」。

此外，中共利用今年紀念抗戰勝利80週年，舉辦兩岸媒體聯合採訪、暑期夏令營隊等交流活動近80場，安排我國人、團體參觀中共抗戰史蹟、景點，灌輸紅色史觀及意識形態，謀提升國人對中共政治認同。

針對國軍士兵洩漏雄風二型飛彈發射車操作手冊資訊，學者沈明室接受本報訪問表示，拍攝外洩的內容屬於準則、教範，規範軍隊在不同狀況之下，應該如何行動，雖非機密，但仍屬限閱。軍隊作戰有一定的準則與規範，都是前人累積的成果，讓軍人在經過訓練及教育後，可以不假思索地按照規範行動，一旦規範被敵人掌握，就等於國軍行動會被中共掌握得一清二楚。

立委王定宇則說，被中共吸收的林姓前士兵，因為賭博、金錢糾紛被部隊淘汰，賭博、金錢糾紛和沉迷線上遊戲，都是軍中被吸收為共諜的樣態，應強化管理，宣導有財務困難如何尋正常管道等，避免國軍被腐化、滲透。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法