澤倫斯基17日訪華府會川普 商議防空及對俄施壓

烏克蘭總統澤倫斯基（左）8月在白宮與美國總統川普（右）會面。（圖取自x.com/ZelenskyyUa）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基13日宣布，本週將前往華盛頓，會晤美國總統川普，討論防空系統及如何加大對俄羅斯的施壓。川普已證實，這場會面預計於17日舉行，這將是澤倫斯基在川普任期內第三次訪問白宮。

根據《法新社》報導，澤倫斯基表示，他將加入一個烏克蘭代表團，該團已先行前往美國與美國政治人物及企業舉行會談。他預期能於週五與川普會面。

川普在從中東返回華盛頓的短暫加油停留時，被媒體問及是否計畫本週五接待澤倫斯基。川普簡短回應：「我想是，是的。」澤倫斯基強調，他與川普總統在週末已進行兩次電話通話，期間討論了俄羅斯襲擊烏克蘭能源基礎設施所面臨的「挑戰」，以及戰場局勢。

澤倫斯基指出，儘管週末通話「實質性」，但仍感「不夠」。他表示，烏克蘭代表團成員包括總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）、總統辦公室主任、國家安全委員會主席以及外交代表。

會晤美國軍火商、國會議員 尋求加強對俄施壓

澤倫斯基表示，待他抵達美國後，計畫會見更多美方代表，包括美國軍火公司及國會議員。他明確指出，此行的主要議題是「防空和我們（烏克蘭）施壓俄羅斯的能力」。此次訪問凸顯在俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源設施的背景下，烏克蘭亟需加強防空能力，並尋求美國更堅定的支持。

