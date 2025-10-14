為什麼澎湖這麼重要？ 位處台海要衝能「看」也能「打」

澎防部M60A3戰車在「鎮疆操演」期間展現戰力。（資料照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營將主力移防至澎湖，事實上，澎湖一直是台灣海峽的要衝，距離中國廈門約137公里，距離台灣本島約45公里，無論是明鄭時期、清朝統治時期、日治時期或中華民國執政時期，皆是各政權相當看重的防衛重心。國軍更在澎湖部署超過8000名三軍官兵，更部署各式飛彈、雷達因應當前的潛在威脅。

澎湖總面積約128平方公里，由90個大小島嶼組成，其中16個有部隊駐守，並以面積約65平方公里的澎湖本島為最大。由於其位處於台海中線一帶，大約位在雲林、嘉義以西45公里處，至於距離中國廈門則137公里，也是兩岸與台海船隻航行中繼站。因此，澎湖在歷代政權爭奪戰略主導權時，都有著不可忽視的重要性與影響力。

總統賴清德去年視導146艦隊，並與官兵、成功級巡防艦合影。（資料照）

澎湖歷史上曾爆發數場主要戰役，清朝將領施琅1683年意圖殲滅明鄭政權時，就率先攻打澎湖，隨後東征台灣﹔清朝與法國在1883年爆發戰爭時，法軍將領孤拔（Amédée Courbet）也率先猛攻澎湖，一度取勝並占領澎湖；日本與清朝爆發甲午戰爭時，1895年也率先將兵鋒指向澎湖。

若展望當前局勢，國防院2020年曾發布報告分析，如果中國解放軍對台採取飛彈攻擊，澎湖對台海防衛作用並不大；若共軍對台採取登陸戰，勢必經過台灣海峽，因此，在「重層嚇阻」戰略指導下，駐守在澎湖的海鋒大隊將可以陸基型雄風飛彈摧毀來襲敵軍。另外，可偵測300公里以上的西嶼雷達站，可涵蓋大部分台海與部分中國東南沿海區域，對於中共軍機、軍艦活動皆可以掌握。

駐防澎湖的空軍「天駒」中隊，以IDF經國號戰機為主。（資料照）

除了上述兵力，國軍在澎湖也駐下重兵，陸軍澎防部自成一個作戰區（第一作戰區），下轄8000名兵力；海軍則有操作成功級巡防艦的146艦隊駐防於馬公；空軍考量中共軍機襲擾頻繁等因素，原本僅進駐馬公機場半年的IDF經國號戰機「天駒部隊」，現也改為全年部署，當中共軍機朝台灣逼近時，就可以即時起飛應對，為其他部隊爭取更多反應時間。

國防院報告曾評估，在戰略上一旦澎湖失守，將會弱化台灣西部地區防守部署，國軍可能將面臨無險可守的困境，因此，澎湖不只是國軍外島防禦戰略中最為重要一環，更是反制中共軍隊登陸、保衛台灣本島至關重要的一道屏障。

