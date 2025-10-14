重啟水上飛機夢！美烏聯合研發海空兩用無人載具 不只要飛還要游

圖為HALIA飛行姿態。（圖取自LeVanta Tech Youtube）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由人員操控的水上飛機因成本高昂而難以為繼，美國新創公司「LeVanta Tech」日前與烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）簽署協議，同意合作打造新型空中、水上兩用無人載具，不僅能從水上起降，還能像船一樣航行。

根據軍聞網站「Defense Post」報導，LeVanta Tech公司表示，這項協議將以該公司的HALIA無人載具為基礎，借鑑HALIA兼具空中飛行與水面航行獨特效能，研發類似概念的無人載具，有效發揚執行低空飛行與水面航行特性，執行多元任務。雙方預計將在完成聯合研發工作後，在烏國展開測試，甚至可能在當地設廠生產，快速供應防衛任務所需。

報導指出，HALIA系列無人載具，兼具低空飛行與水面航行性能，可在複雜海象之下運作，並視需求採飛行或水面航行模式。發揚飛行模式下的快速巡航，或是水面航行時的低雷達截面積效能優勢。



這篇報導提到，該列由小到大可分為S、M、X等3種構型，分別採電力、混合動力、噴射動力推進，其最高巡航速度約可達時速277公里，航程與酬載則視構型從400公里至4800公里，以及46公斤至998公斤不等，具備優異的應用潛力。

LeVanta Tech公司強調，HALIA具軍民兩用彈性，可用於環境研究、海上設施維護，軍用的反潛、反水面、水雷作戰、海域覺知（MDA）、保護關鍵基礎設施等多元任務。未來可望借重烏國豐富的研發能量與實務經驗，共同打造新型無人載具，提升多元任務效能。

圖為HALIA水面航行，其外型輕薄，可有效降低雷達截面。（圖取自LeVanta Tech Youtube）

