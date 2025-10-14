俄羅斯AI自殺無人機「克林」曝光 作戰範圍達120公里引關注

俄羅斯新型AI自殺無人機「克林」（Klin）的模型首次曝光。（圖 ：Sonyashnyk Telegram頻道）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》近日報導，俄羅斯國防工業已開發出一款新型自殺式無人機，命名為「克林」（Klin）。據悉，這款無人機滯空時間可超過1小時，並具備人工智慧（AI）自主探測與打擊目標的能力，作戰範圍可達120公里。值得注意的是，其空氣動力學布局與俄羅斯常用的「見證者」（Shahed）系列無人機高度相似。

根據Telegram頻道「Sonyashnyk」消息指稱，這款「克林」無人機可透過中繼器，在最遠120公里的範圍內自主探測並打擊目標。若作為「空中雷區」部署，其續航時間約為80分鐘。這項功能凸顯其在複雜戰場環境下，能夠長時間巡邏並自主尋敵的作戰優勢。

俄羅斯新型AI自殺無人機「克林」（Klin），其光學模組疑採3D列印。（圖：Sonyashnyk Telegram頻道）

據報導，「克林」無人機的起飛重量為13.5公斤，巡航速度介於每小時108至300公里之間。機身長度為1.6公尺，翼展為1.9公尺，最大作業高度可達2公里。其彈頭重5公斤，配備爆破型彈頭，並可攜帶穿甲或高爆彈頭，具備多樣化的打擊能力，以應對不同性質的目標。

從已公布的照片判斷，部分關鍵組件，例如光學模組，似乎採用3D列印技術製造。這種生產方式可能簡化製造流程並降低成本，提高其量產潛力。

請繼續往下閱讀...

外型類似「見證者」系列 俄羅斯無人機持續發展

「克林」無人機的氣動布局與伊朗「見證者」（Shahed）系列無人機類似，採用三角翼無尾翼設計，但額外增加了鴨翼（canard foreplanes）。機身頂部安裝了一個控制面。這種設計在提供穩定性的同時，可能也增強了其機動性。

此前，《Militarnyi》曾報導，俄羅斯無人航空系統與機器人系統科學生產中心（NPTS BASiRTK）也曾展示一款攔截無人機，該攔截機採用傳統四發動機布局，具備垂直起降能力，可在海事環境及基礎設施監測的異質機器人系統中應用，顯示俄羅斯在無人機技術領域的持續投入與多樣化發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法