了解最新軍備趨勢 陸軍司令呂坤修率團參加美AUSA軍備展

陸軍司令呂坤修上將，台灣時間今（14）日率團參訪美國陸軍年會暨軍備展，並與英國貝宜系統攤位人員交談，了解旗下的155公厘極音速砲彈「Scorpion-XR」。（取自X帳號 @__CJohnston__）

〔記者陳治程／台北報導〕一年一度的美國陸軍協會（AUSA）暨軍備展今天開幕，逾750間海、內外國防廠商齊聚美東華盛頓特區，競相以自家最新軍備科技爭取目光，而在各式無人機、砲彈及機動儎台爭艷之餘，有網友在展會現場意外捕捉到熟悉的身影，而照片中的人物，正是我國陸軍司令呂坤修上將，以及其率隊赴美的參訪代表團。

有網友在社群媒體X上發文指出，我國陸軍的代表團在AUSA軍備展首日，出現在英國貝宜系統（BAE）的展示攤位前，向現場人員詢問關於「Scorpio-XR」155公厘極音速砲彈的相關資訊；該篇貼文雖未提及雙方現場交談的內容，但這位網友推測，陸軍可能有意以該種彈藥，對解放軍的登陸船隻進行打擊。

Taiwanese Army delegation at #AUSA2025 checking out @BAESystemsInc Scorpio-XR 155mm Hypervelocity Projectile.



HVP offers range over traditional 155mm w/ precision against moving targets. ROC Army could use HVP to engage incoming landing ships from the other side of the island pic.twitter.com/f4a7vZbCOM — Carter Johnston （@__CJohnston__） October 14, 2025

由貝宜系統研發的「超高速砲彈」（Hypervelocity projectile, HVP），最初是預劃與現已終止的「電磁軌砲」（EM railgun）整合新一代彈藥，具有低阻力、高初速、高機動性，以及跨儎台部署的作戰彈性，舉凡美國海軍艦艇的5吋艦砲、陸戰隊和陸軍的155公厘榴彈砲系統皆可發射，並可有效防禦水面艦砲、巡弋飛彈和彈道飛彈等敵火力打擊，相較標準六型、愛國者飛彈而言，具有高成本效益。

由貝宜系統研發的「超高速砲彈」，具低阻力、高初速、高機動性，可部署至海軍艦艇的5吋艦砲，或是陸戰隊、陸軍的155公厘榴彈砲，有效接戰水面艦砲、巡弋飛彈或彈道飛彈等敵火力，成本效益高。（貝宜系統官網）

值得一提的是，美國海軍曾一度將該案喊停，但去（2024）年已重啟，並在驅逐艦上進行HVP實彈測試，是繼2018年參與環太平洋軍演（RIMPAC）的伯克級驅逐艦「杜威號」（DDG-105）後，時隔6年再度實測。

事實上，呂坤修等人這次參訪並非意外驚喜，而是國軍今年預排好的年度行程。今（2025）年度國防公開預算書指出，陸軍司令部計畫派4人赴美參訪「美國陸軍年會暨軍備展」，共為期8天，總經費新台幣110萬8千元；憲兵指揮部今年也編列118萬4千元台幣預算，派5員參與該年會及展覽，同樣為期8天，透過實地了解、交流國際情勢和軍備發展，以利前瞻我國未來建軍規畫。

