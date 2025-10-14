2026地方選舉防中國干預 國安局將提前啟動安維專案

圖為2022年參與台北市長候選人陳時中造勢大會的群眾。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國安局每到選舉年都會啟動安維專案，保護候選人的人身安全，近期國安局報告則透露，因應2026年9項公職人員選舉（簡稱「9合1」選舉），中共可能加大對臺干預力度等作為，國安局將先期完善安維專案規劃，並落實地方基礎調研，機先掌握各項違常、異常動態，確保選舉順利進行。

過往適逢總統選舉年，國安局都會啟動安維專案，國安局近日透過報告判斷，明年選舉中共可能加大干預力度，其實早有徵兆。

請繼續往下閱讀...

國安局副局長徐錫祥2023年10月曾於立院表示，2022年的地方選舉，經統計共有5筆境外干預選情案件。而當2023年12月、距2024總統選舉不到一個月時，檢調單位亦指出，自2023年8月至12月13日，境外勢力介選部分包含里長約里民到中國旅遊、反滲透法、境外資金等樣態有115件立案、涉及144人。

當時最高檢察署指出，相較起上屆總統立委選舉，境外勢力介選的數量增加、樣態多樣化，包含常見的地下不法境外資金通匯、中國組織藉由在台協力者以金錢物資援助特定團體、中國組織資助台灣選民到中國接受落地招待綁樁等。

法務部報告則曾歸納過去選舉境外資金介選的可能態樣，包括運用台商捐獻金援特定參選人、運用宮廟慈善活動金援綁樁、商業委託行銷公司洽網紅集體宣傳、衝高頻道點擊量金援特定參選人、地下通匯方式金援特定參選人、虛擬通貨金援特定參選人等。

而在更大的層面，陸委會當年曾指出，中共惡意批評我國特定候選人，栽贓其為台海和平的「麻煩製造者」。另派遣共軍機艦持續擾台，營造台海兵凶戰危氣氛，再透過政治宣傳引導台灣輿論陷入選舉結果是「和戰選擇」的爭議。

在經濟層面，中共大量運用經濟施壓手段，操作農漁產品輸銷中國「先收後放」、區隔對待，並對台啟動貿易壁壘調查、揚言中止ECFA，形塑「繁榮與衰敗」反差，及提出所謂優惠措施籠絡台灣民心。

此外，中共打壓、嚴查「特定候選人」及其在中國投資企業，意圖影響選情；中共同時利用假訊息、網軍散布不實訊息，對台進行認知作戰，企圖影響我方選民對特定候選人的偏好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法