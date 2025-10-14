M2布萊德雷接班人來了 美陸軍火力、防護力更強的XM30戰鬥車亮相

美國軍工巨頭「通用動力地面系統公司」發布的XM30步兵戰鬥車概念圖。（圖：General Dynamics Land Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，美國陸軍下一代步兵戰鬥車的開發計畫正順利推進。軍工巨頭通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）已證實，將於2026年7月開始向美國陸軍交付其XM30「機械化步兵戰鬥車」的原型車，為這款旨在取代自1981年服役至今的M2「布萊德雷」（Bradley）戰鬥車的計畫，寫下新的里程碑。

XM30計畫的前身為「可置換載人戰鬥車」（OMFV），是美國陸軍裝甲旅級戰鬥部隊現代化的核心。這項總價值高達450億美元（約新台幣1.37兆元）的巨額標案，目前正由「通用動力」與「美國萊茵金屬車輛」（American Rheinmetall Vehicles）兩大團隊進行最終對決。

XM30在設計上完全汲取了近年衝突的教訓，其火力與防護力相較於布萊德雷戰鬥車，都有革命性的提升。

在火力方面，XM30將換裝諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）生產的XM913型50公厘機砲，口徑是布萊德雷25公厘機砲的兩倍，能發射翼穩脫殼穿甲彈與可編程空中引爆彈藥。此外，它還將配備2枚反戰車飛彈，並整合由AI輔助的全數位化射控系統，能自動偵測與追蹤目標。

在防護上，XM30採用了多層次的設計，以因應無人機與攻頂反戰車飛彈的普遍威脅。其防禦套件包括模組化複合裝甲、結合「硬殺」與「軟殺」攔截手段的主動防禦系統（APS），以及反無人機感測器。

油電混合動力 可「靜默監視」

值得注意的是，XM30採用了油電混合推進系統，使其在作戰時能大幅降低噪音與熱訊號，並具備「靜默監視」（silent watch）模式，可在不啟動主引擎的情況下，長時間進行定點偵察。其2名車組人員搭配6名步兵的設計，以及完全數位化的開放式架構，也使其能輕易地在未來進行技術升級。

美國陸軍預計將在2027財年，從通用動力與萊茵金屬兩家公司的原型車中，選出最終的勝利者，並計畫在2030年開始全速量產，總採購數量可能高達3800輛。

