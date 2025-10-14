美軍火商展示反無人機戰鬥車 部署不到1分鐘即可作戰

在2025年美國陸軍協會（AUSA）年會上，美國軍火商「飛行者防務」（Flyer Defense）展示其Flyer 72-HD地面機動車的反無人機系統（C-UAS）配置。（圖：Flyer Defense）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工業者「飛行者防務」（Flyer Defense）在今年於華盛頓特區舉行的美國陸軍協會（AUSA）年會上，展示了其Flyer 72-HD地面機動車的反無人機系統（C-UAS）配置版本。這款專為美國特種作戰部隊開發的輕型多用途平台，整合了電戰與動能武器能力，可在移動作戰中偵測、追蹤並摧毀敵方無人機。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，Flyer 72重型版（F72-HD）被美國特種作戰司令部（USSOCOM）選為地面機動車輛1.1計畫（GMV 1.1）的制式車輛，設計重點在於運輸性與速度。車寬僅約183公分，已通過CH-47、CH-53直升機及C-130運輸機的內部裝載認證。該公司表示，車輛部署後不到1分鐘，即可完成武裝並投入戰鬥。

在AUSA展出的反無人機配置版本，配備了「參孫雙聯遙控武器站」（SAMSON Dual Remote Weapon Station, RWS）與電戰系統。飛行者防務公司表示，這套組合讓乘組員能即時偵測並干擾無人機，同時保持車輛的核心機動性與快速反應特性。

模組化設計載重2585公斤 可搭載多種武器

該平台採用模組化設計，可支援最多9名人員，並搭載各種武器與感測器。車輛載重能力達5700磅（約2585公斤），可依任務需求配備專用套件，例如此次展出的反無人機裝備。飛行者防務強調，F72-HD整合的可調適通訊套件，能為操作員提供即時態勢感知，延伸作戰範圍並強化壓力下的決策能力。

由拉斐爾先進防禦系統（Rafael Advanced Defense Systems）製造的SAMSON砲塔，支援多種武器，包括機砲、機槍與反戰車飛彈，並配備先進光學與感測器。當與電戰模組搭配時，該車輛可對無人機進行軟殺（電子干擾）與硬殺（動能摧毀）雙重打擊。

