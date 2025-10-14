不只守衛東翼 歐盟擴大「無人機長城」防衛全歐

歐盟擴大無人機防衛計畫全面應對俄羅斯潛在侵擾行徑。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕為防範俄羅斯空中威脅，歐洲聯盟委員會（EU）提出「無人機長城」（drone wall）計畫，強化鄰近俄羅斯的歐洲東翼防衛能力。「路透」14日引述歐盟官員說法，委員會提出擴大無人機長城涵蓋範圍的「歐洲無人機防衛倡議」，將整個歐洲大陸納入防衛網絡之中，並列入歐洲「防衛準備路線圖」。

在約20架無人機侵入歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭領空後，歐盟執委會主席馮德萊恩提案打造無人機長城。官員指出，此構想為建造從波羅的海國家到黑海的感測網絡、電子干擾系統和武器，以抵禦未來的入侵事件。歐盟東翼國家對此表示歡迎，但南部及西部國家認為受到忽視。

請繼續往下閱讀...

據歐洲無人機防衛倡議，布魯塞爾目標為協調部署在歐盟範圍內的感測器和電戰干擾等設備，而非僅限於波羅的海到黑海的軸線。草擬的路線圖將訂立資金管道、採購途徑和時程表，以及強調偕同能力和共通標準以便免分散成員國部署。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法