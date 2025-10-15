日本第六艘大鯨級潛艦「蒼鯨號」下水 配備鋰電池因應中國威脅

10月14日，日本海上自衛隊第六艘大鯨級（Taigei-class）潛艦「蒼鯨號」（Sogei，舷號SS 518）在川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。（圖：日本海上自衛隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本川崎重工業（KHI）14日在神戶市造船廠為海上自衛隊（JMSDF）第六艘大鯨級（Taigei-class）柴電攻擊潛艦「蒼鯨號」（Sogei，舷號SS 518）舉行下水儀式。這艘造價約736億日圓（約新台幣148億元）的新型潛艦預計2027年3月服役，將強化日本海上自衛隊因應中國海軍在第一島鏈活動的能力。

根據軍聞網站《Naval News》報導，蒼鯨號排水量約3000噸，全長84公尺，艦寬9.1公尺，吃水深度10.4公尺，艦員約70人。配備川崎12V 25/31新型柴油引擎，柴電引擎可產生6000馬力，水下最高時速20節（約37公里）。

請繼續往下閱讀...

大鯨級最大特色是配備鋰離子電池取代傳統鉛酸電池。日本是全球唯一在柴電潛艦上配備鋰離子電池的國家，南韓預計從2027年起服役的三艘張保皋3型Batch 2潛艦（3600噸級），將成為第二個採用此技術的國家。鋰離子電池能提供更長的水下潛航時間與更快的充電速度，大幅提升潛艦作戰能力。

新型聲納與18式魚雷 配備女性專用艙室

大鯨級採用新型作戰管理系統（CMS），整合先進感測器、指揮管制與武器接戰系統。配備高性能ZQQ-8聲納，性能優於前一代蒼龍級的ZQQ-7聲納，採用光纖陣列技術提升偵測能力。

武器方面，蒼鯨號配備日本最新的18式魚雷，取代舊型89式魚雷，在推進、目標偵測與處理能力上都有改進。該艦也可部署UGM-84L魚叉II型（Harpoon Block II）反艦飛彈攻擊水面目標，射程248公里。

此外，大鯨級首次在日本潛艦上設置女性專用艙室，可容納最多6名女性艦員，提升部隊多元性。

報導指出，中國海軍第三艘航空母艦福建號預計今年內服役，將與遼寧號、山東號組成三航母編隊。中國海軍頻繁通過日本九州與菲律賓之間的第一島鏈，並可能更頻繁在日本周邊西太平洋活動。日本潛艦作為「海中忍者」，被期待制衡中國海軍的強勢行動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法