國軍主戰部隊T112步槍陸續換裝中 後備改用T91步槍提升作戰力

軍備局今年在台北國際航太暨國防工業展擺出的T112新型戰鬥步槍，根據規劃，陸軍、憲兵和後備部隊將於未來5年逐步籌獲，並將汰換的T91步槍移撥給後備單位，提升整體基本戰力。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍現正持續研發、更新單兵裝備，其中最受外界關注的，當屬去年亮相、今年投產的T112新式戰鬥步槍，陸軍主戰、憲兵及後備單位未來5年內共計將籌獲8萬餘枝，搭配新型光學瞄具提升作戰效能；國防部最新書面報告揭露，在前述部隊陸續換裝新槍後，原T91步槍將於檢整後逐步移撥後備部隊，提升整體基本戰力。

陸軍司令部表示，該軍今年起未來5年編列預算籌購T112新式戰鬥步槍和新型光學瞄具，用以汰換陸軍、憲兵及後備部隊現役的T91步槍；T112步槍的射擊火力、精度高，且具備基本照明、雷射指示功能，有效強化單兵作戰能力。至於原部隊汰換的T91步槍，將在檢修後移交後備各類型部隊，提升地面部隊整體基本戰力。

從訓練畫面可見，新的T112步槍已配有光學瞄具、雷射指示器及戰術握把，滿足不同型態的作戰需求，提升單兵戰鬥效能。（擷自中華民國陸軍官方Youtube影片）

由軍備局205廠研發的T112戰鬥步槍，其外型與現役的T91步槍有不少相似之處，雖同為北約規格的5.56公厘口徑槍枝，但T112步槍改用新設計的多邊型槍管，長度、厚度較現役槍枝略增，射擊精度提升30％之餘，槍管壽命也從現行的6千發增至1萬發，對單兵的耐戰力有所助益。

值得一提的是，陸軍上（9）月於九三軍人節釋出的「銳變」形象影片中，已揭露部隊進駐步兵訓練指揮部，換裝T112戰鬥步槍的情形，並搭配瞄準鏡、雷指器和戰術握把等輔助配備，接受三姿勢應用射擊訓練。

陸軍9月發布的「銳變」新形象影片揭露，其正籌獲的T112戰鬥步槍，現已由主戰部隊赴步訓部陸續接受換裝訓練。（擷自中華民國陸軍官方Youtube影片）

根據明（2026）年國防公開預算，陸軍司令部今年起至2029年間，已編列新台幣81億656萬4千元預算，統籌採購8萬6114枝T112新型步槍；另據規劃，陸軍今年至2028年將換裝7萬3049枝新槍，首年換裝1萬4248枝、明年2萬4534枝、後（2027）年2萬1221枝，最後再籌獲1萬3046枝，其餘數量則為憲兵、後備指揮部採購項目。

