【影】比利時首批F-35A戰機回國了 退役F-16A/B戰機援烏在即

〔記者陳治程／綜合報導〕比利時空軍13日正式宣布，其向美國採購的首批3架F-35A戰機，現已順利飛返國門，抵達該國南部的佛洛雷訥空軍基地（Florennes AB），宣告空軍邁入全新的五代機階段，而「閃電II」的到來，也意味該國服役逾40年的F-16AM/BM MLU戰機將逐步退場，依先前規劃援助烏克蘭空軍，提升空防戰力。

以色列空軍的F-35A戰機，當地時間10月13日已順利飛返該國南部的佛洛雷訥空軍基地，正式跨入五代機的戰力新階段。（比利時空軍官方Facebook）

比利時空軍官方社群13日發文證實，該國採購的頭3架F-35A戰機，日前自美國德州沃斯堡的廠區起飛，期間經過空中加油、中停葡萄牙亞速爾群島（the Azores）後直飛比利時，順利抵達佛洛雷訥空軍基地，此處也將是該國F-35A機隊的「第一個家」。在日前迎接F-35A戰機回國的現場中，比利時國王、國防部長、空軍司令、基地指揮官等人皆親自出席見證。

比利時國防總參謀長范西納上將（右）表示，歐洲各國F-35戰機構築的「F-35之牆」，將共同守護歐洲的天空；而F-35的到來，也將使該國晉升先進空軍國之列。（比利時空軍官方Facebook）

比利時國防部則表示，該國是在2018年先下訂採購34架F-35A戰機、後再增購11架，使機隊規模來到45架之譜；首批接收的34架同型機中，8架將常駐美國亞利桑那州的路克空軍基地，擔負飛行訓練任務，其餘26架則會陸續飛返比利時，於2030年前達完全作戰能力（FOC）。

比利時國防部是在2018年先買34架F-35A戰機、後增購11架，首批新機預計2030年前達到完全作戰能力，全面汰換現役F-16AM/BM戰機，提升空防和北約作業互通性。（比利時空軍官方X帳號）

比利時國防總參謀長范西納上將（Gen. Frederik Vansina）說，歐洲正在建立一堵「F-35之牆」，聯合各國超過700架的先進戰機，共同守護歐洲的天空；他強調，該國換裝F-35戰機不只將大幅提升其空軍戰力，也將有效提升與北約盟國的作業互通性。

而據比利時政府規劃，在該國開始換裝F-35A戰機後，原有的F-16AM/BM MLU戰機將陸續移交給烏克蘭空軍作為軍援、總數至少30架，這也使該國跟進丹麥、荷蘭、挪威，跟進提供F-16戰機，協助基輔在東部前線持續爭取空優。

