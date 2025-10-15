「台版艾布蘭」月底成軍 陸軍司令呂坤修赴美前視導M1A2T戰車整備

今年9月在台北國際航太暨國防工業展登場、坐鎮國防館的陸軍M1A2T主力戰車。（記者陳治程）

〔記者陳治程／綜合報導〕陸軍司令呂坤修上將現於美東華盛頓特區率團參訪「美國陸軍協會」年會暨軍備展，實地交流國際軍備趨勢，為我國未來建軍找靈感；與此同時，外購新裝備陸續抵台，繼「海馬士」連7月於中部服役後，去年遠洋而來的「台版艾布蘭」M1A2T戰車月底即將成軍，呂坤修出國前便親赴單位視導，確保順利成軍。

陸軍司令呂坤修上將日前在參謀長陳建義中將、政戰主任樓偉傑中將，以及6軍團指揮官陳文星中將等高司單位主官陪同下，親自視導M1A2T主力戰車成軍整備情形；他強調，M1A2T戰車成軍是陸軍戰力提升的重要成果，更是國軍地面戰力強化的里程碑，全體官兵應秉持高度榮譽心及使命感，精進各項成軍整備工作，持續強化戰訓效能。

陸軍M1A2T戰車今年7月首度於裝訓部公開實彈射擊，19發彈藥全數上靶。圖為該戰車更早之前的換裝實射訓練情形。（國防部發言人官方Facebook）

而先前在裝訓部7月公開完成「台版艾布蘭」首次實彈射擊後，呂坤修便數次前往裝甲584旅營區，緊盯戰車部隊掩體工程和後勤維保規劃，要求成軍前各環節均應依節點管制執行，確保如期、如質達成接裝任務，足顯其對M1A2T成軍整備之重視。

我國2019年向美採購的108輛M1A2T主力戰車，歷經種子教官、部隊赴美受訓返台，首批38輛終於在去（2024）年12月中旬到港、次批42輛在今（2025）年7月接續抵台，剩餘28輛則預計明（2026）年第一季運交台灣。

陸軍司令呂坤修上將本月赴美參訪前，仍親自前往部隊視導M1A2T戰車成軍前整備，確保一切環節進行無虞。（取自青年日報）

根據陸軍規劃，這108輛M1A2T戰車除保留10輛在裝訓部作為訓練用途，其餘98輛則分由裝甲584旅全旅換裝、機步269旅換裝一個連，全面強化北台灣衛戍能量；另因實彈測考完成，首支M1A2T戰車連將於本（10）月底成軍，宣告我國裝甲部隊戰力邁入新世代。

