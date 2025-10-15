美陸軍新槍被抱怨太重 西格紹爾更新設計M7減重超過10％

圖為美國國民兵手持XM7（現為M7）步槍實施實彈射擊訓練。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍新世代輕兵器M7步槍與M250輕機槍經過實兵測試後，其中M7步槍被官兵抱怨有後座力過大等可靠性問題。對此，製造商西格紹爾在聽取官兵回饋意見後，將M7及M250重新設計，減重超過10%，並改進消音器、M250的腳架及氣閥等。

西格紹爾於倫敦防衛展展出改進後的M7步槍（上）與卡賓槍版本（下）。（圖取自X@Southwood_）

軍聞網站「The Warzone」報導，改進型的M7被稱為輕量化PIE M7版本，總重量從原本的8.3磅（約3.76公斤）下降到7.6磅（約3.45公斤），較短的卡賓槍版本則是7.3磅（約3.31公斤）；PIE M7的槍管長則為14.5英寸（約36.83公分），卡賓槍為10英寸（約25.4公分）。

西格紹爾產品總監約翰表示，在減輕重量方面，重新設計上機匣、縮小槍管輪廓，並移除摺疊槍托。西格紹爾發現，士兵寧願選擇減重而非摺疊槍托，使用頻率也很低。

報導說，美國陸軍稱，一支標準的M4A1步將加上槍背帶和滿彈匣，總重為7.62磅。但值得注意的是，M7的光學瞄準鏡比M4A1的還更大、更重。

圖為M250輕機槍。（圖取自X@Southwood_）

在M20機槍方面，約翰表示，已將其可拆卸的前護木改為可打開的固定護木；彈鏈供彈口則通過導軌延伸，使光學瞄準鏡能更好安裝，並讓士兵與瞄準鏡的瞳距更遠。此外，兩腳架、氣閥和三腳架的安裝方式都有改進。整體改進使該武器更堅固可靠。

M250輕機槍的護木從可拆卸式改為可打開的固定式。（圖取自X@Southwood_）

約翰補充，我們還重新設計了消音器，縮短長度，並安裝鈦合金隔熱罩，有助於降低開火過程中溫度上升導致接觸灼傷的風險，並減少熱輻射痕跡。但他仍不建議在持續使用後馬上抓取，尤其是徒手。

約翰透露，目前美國陸軍面臨的決策，是要使用標準長度的步槍版還是卡賓槍版，抑或是兩者一起使用。

另外，約翰也強調，根據美國陸軍司令部的要求，是將士兵的總負重控制在55磅（約24.95公斤），而M7步槍和7個彈夾的負重僅將近該數字的一半，這還沒有計算防彈衣、飲用水、背包等必需品。

美國陸軍影片透露出槍枝更多細節。（圖取自X@teppoblog）

