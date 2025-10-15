中共出動29機艦擾台 14架次軍機越台海中線侵擾

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天（15日）表示，自昨（14）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機16架次、軍艦13艘及公務船2艘，在台灣周邊海、空域活動。其中有14架次軍機逾越台灣海峽中線，進入我北部、西南及東南空域。

根據國防部公布的航跡圖顯示，共軍分三個時段活動，首波自昨上午6時至晚間7時35分，共出動主戰機及無人機6架次，其中4架次逾越中線，進入北部及西南空域；第二波於昨上午8時15分至下午4時20分間，包含主、輔戰機及無人機共9架次，在西南及南部空域活動；第三波則在昨下午2時20分至5時30分間，出動1架直升機於東南空域活動。

國防部指出，除空中活動外，共軍13艘艦艇及2艘公務船亦持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

