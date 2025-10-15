美軍首次輸在起跑點 美駐歐將官承認無人機與反無人機系統部署落後

圖為第二騎兵團1輛搭載「EchoShield」新型雷達系統的史崔克8輪甲車該部隊在捕蠅草季中亦扮演重要角色。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍駐歐洲的第五軍司令查爾斯中將日前承認，在部署無人機丶反無人機系統對抗方面，美國陸軍仍落後於全球趨勢，在歐洲戰區前線部署的部隊必須打破無休止的試驗循環，真正將相關能力投入使用，尤其是在小規模單位內部。

第5軍軍部編有635名官兵，其中200人將輪換赴波蘭波茲南的作戰指揮所，平時負責駐歐美軍相關作戰規劃、指管與督導，戰時直接掌控駐歐美陸軍兵力，反擊潛在侵略。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「The Warzone」報導，查爾斯13日在美國陸軍協會（AUSA）年會討論無人機和反無人機問題時表示，近十年來不斷討論系統和能力的發展，也目睹了雙亞戰爭中無人機系統能力的萌芽，但直到俄羅斯入侵烏克蘭，以及看到烏克蘭創新的戰爭方式，才意識到要加速行動。

對此，查爾斯也指出，「捕蠅草計畫」是能夠扭轉這一頹勢的計畫之一。該計畫是由陸軍主導的一系列在歐洲進行的訓練活動，重點關注反無人機能力以及與之配套的戰術、技術和程序。

但他也說，目前已經認識到，實際上沒有單一的系統解決方案，捕蠅草的成果不能主導陸軍採購，只能給出採購建議範圍。此外，也需要對問題拆分處理，探討各式威脅的應對措施。當期前首要是整合數據網絡，將反無人機系統整合後，再整合進綜合防空反飛彈的戰術網路，目前正在努力解決這個問題。因此，需要做的是將這些系統與一個AI任務指揮系統整合並同步，不僅只對美國，還需要給北約夥伴使用。

查爾斯表示，目前第二騎兵團的進度較快，他們正在組建一個「三角洲」連，將所有能產生影響的軟硬殺、電戰系統、非致命系統等各式武器整合。

報導說，五角大廈已公開稱讚該計畫已成為各軍種典範，但在部署落後方面的問題，實際上已經超出駐歐美軍的能力範圍；同時，查爾斯的言論，仍然聽起來像進行多年的測試和評估項目。他自己也承認，即便所有國家，尤其是中國，都在大力推進，但仍沒有國家能將此成功轉化為新的重大作戰能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法