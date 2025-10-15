澳洲AUKUS潛艦空窗期 智庫倡「毒蝦豪豬」戰略反制中國

澳洲將透過AUKUS協議在15年內向美國採購至少3艘維吉尼亞級核潛艦；圖為澳洲現役柯林斯級潛艦編隊。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲重要智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）15日發表報告示警，澳洲必須學習過去的游擊戰經驗，採取「非傳統威懾」（unconventional deterrence）政策，以回應來自中國、俄羅斯等國的威脅。報告建議澳洲效仿「毒蝦」與「豪豬」戰略，並改革國安架構，以彌補在「澳英美3方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦服役前的15年防禦空窗期。

根據《法新社》報導，澳洲戰略政策研究所這份報告，由澳洲國防部及美國國務院資助。報告作者寫道：「澳洲傳統上依賴『偉大而強大的朋友』及延伸核威懾的模式，如今似乎不再有保障。」報告強調，「澳洲有能力填補現今的威懾缺口，我們只需要超越傳統思維。」

澳洲與美國、英國簽訂AUKUS，將在15年內從美國獲得至少3艘維吉尼亞級（Virginia class）核潛艦，並最終建造自己的核潛艦。然而，ASPI承認，澳洲在面對如中國等對手時處於「劣勢」，但認為過去的游擊戰，如1990年代的車臣對俄羅斯的叛亂，顯示較小的一方也能對強大許多的敵人造成重創。「歷史證明，創新的概念和不對稱能力，可以在衝突前和衝突中達到威懾效果。」

借鏡「毒蝦」「豪豬」戰略 反制中國灰色地帶戰術

報告警告，「澳洲的威懾概念，並未處理中國及其他如俄羅斯、北韓和伊朗等威權政權當前所實行的競爭本質。」ASPI指出，北京日益頻繁使用所謂的「灰色地帶」（grey-zone）戰術，例如網路戰、脅迫和顛覆等未達戰爭門檻的行動，證明澳洲需要更具動態和反應性的政策。

報告也認為，澳洲可以學習新加坡前總理李光耀將該城邦描述為「毒蝦」（poisonous shrimp）的戰略，以及瑞士和波羅的海國家的「豪豬」（porcupine）戰略。ASPI呼籲重新設立擁有廣泛權力與監督情報機構權限的國家安全顧問，並改革間諜和國防法規，以利新政策的實施。

AUKUS潛艦計畫耗資龐大 澳洲國防支出仍待提升

澳洲正進行快速的軍事建設，以加強對中國的防禦，而中國同時也是其最大的貿易夥伴。坎培拉計畫逐步將其國防支出提高至國內生產總值（GDP）的2.4%，但這仍遠低於美國要求的3.5%。

根據澳洲政府預測，僅AUKUS潛艦計畫一項，未來30年就可能耗資高達2350億美元（約新台幣7.2兆元），這個價格標籤已引發批評。

