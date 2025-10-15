限制級
德國新型防空無人機「Jäger」亮相 30秒直衝4公里高空
〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，德國無人機開發商Quantum Systems公司近日公布其新型防空無人機「Jäger」（獵人）。該機採獨特設計，結合固態燃料火箭助推與電動推進系統，能在短短30秒內迅速爬升至4公里高空，最高飛行高度可達5公里，為防空作戰提供新解方。Quantum Systems以其「Vector」（矢量）偵察無人機聞名，該機型廣泛用於烏克蘭武裝部隊。
「Jäger」外觀似傳統火箭，具X形機翼與電動馬達。其創新之處在於爬升至100公尺後，固態燃料發動機點火極速推升。這種混合推進設計使「Jäger」能於30秒內攀升至4公里高空，隨後轉為純電動推進。報導分析，火箭助推有效解決防空「反應時間」問題，並儲備大量能量。
據Quantum Systems向德國《Hartpunkt》網站表示，「Jäger」作戰範圍25公里，最高時速405公里，起飛重量2.5公斤，酬載0.8公斤。其旨在透過撞擊（ramming）摧毀目標，而非爆炸彈頭（唯彈頭可能性未排除）。導引系統已測試抗干擾（jamming-resistant）數據鏈，正研發全自主尋標系統。
開發接近完成 年底有望服役價格萬元歐元
Quantum Systems公司透露，「Jäger」首階段開發已完成，後續依客戶需求。公司稱其價格約數千至1萬歐元。預計最早今年底可服役，顯示此為接近現成（near-ready）的解決方案，將依作戰經驗持續精進。
