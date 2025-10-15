【影】土耳其SOM-J空射巡弋飛彈新畫面曝光 可轟掉275公里外敵艦

TÜBİTAK SAGE’de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.



Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde #SOMJ kendini… pic.twitter.com/N4myttrOPS — Mehmet Fatih KACIR （@mfatihkacir） October 13, 2025

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕土耳其繼今年3月發表了SOM-J空射反艦巡弋飛彈的測試成果後，近期再度發布這型飛彈的發射影像，顯見飛彈發射後快速降至貼近海平面的高度，以高亞音速衝向目標，最終命中靶心。對於這款射程達275公里的飛彈，土耳其工業暨科技部長卡奇爾（Mehmet Fatih Kacır）說，這顯示了土耳其在先進工程技術的進步。

根據外國軍聞網站《海軍新聞》報導，SOM-J空射反艦巡弋飛彈，由土耳其國防部所屬「國防工業發展研究所」（TÜBİTAK SAGE）研發，這型可供F-35、F-16戰機、無人戰機掛載的飛彈，全長3.9公尺、全重540公斤、彈頭重量140公斤、射程約275公里，可以高亞音速巡弋，今年3月先是測試打擊海上目標的成效，這次則是驗證飛彈對雷達、防禦系統的規避，以及掠海飛行的成果。

土耳其近期再度對外公布SOM-J空射反艦巡弋飛彈的測試影片。（取自土耳其工業暨科技部長卡奇爾X）

卡奇爾在X發布的影片顯示，SOM-J從F-16戰機發射後，先是快速下降高度，隨後掠海高速飛行，過程中還曾改變飛行方向，並直接撞擊海上標靶，順利達成驗證目標。這篇報導說，這型飛彈的模組化設計，使得其作戰靈活性提升，也是土耳其軍隊高效率且經濟的反艦飛彈方案。

