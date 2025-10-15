法國防空巡防艦亞爾薩斯號 試射「紫苑30」成功攔截超音速靶彈

法國海軍「亞爾薩斯號」（Alsace）防空巡防艦於海上試射「紫苑30」（Aster 30）地對空飛彈，成功攔截超音速靶彈。（圖：法國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國海軍「亞爾薩斯號」（Alsace）防空巡防艦於10月7日成功發射「紫苑30」（Aster 30，又譯阿斯特30）防空飛彈，擊落一枚「飆風M」（Rafale Marine，海軍型）戰機發射的超音速靶彈。此次演訓展現法國海軍在高強度威脅下的作戰能力，並突顯「防空FREMM」（Air Defense FREMM）巡防艦與「紫菀」飛彈系統超越初始規格的優異性能。

根據軍聞網站《Naval News》報導，此次試射旨在訓練船員應對法國海軍作戰艦艇在戰區可能遭遇的高強度情況。這項訓練強調了部隊訓練對實戰逼真度的要求，確保其能有效反制當前及未來的高光譜威脅。法國國防部指出，這證明了法國海軍對新形式衝突和威脅的持續適應能力，也再次展現了防空FREMM巡防艦的技術與作戰實力。

「紫苑」系列飛彈由法國、義大利和英國合作開發，分為兩種版本：紫苑15（Aster 15）適用於自衛，紫苑30（Aster 30）則適用於區域防禦，射程更廣。這些飛彈裝備於多用途巡防艦、防空巡防艦和「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航空母艦，未來也將裝備於FDI巡防艦。它們專為摧毀來襲的飛機和飛彈而設計。

亞爾薩斯號強化防空 改良雷達與垂直發射系統

「亞爾薩斯號」是法國海軍第七艘、總計第九艘FREMM級巡防艦，於2019年4月18日下水，2020年11月服役。它與同級的「洛林號」（Lorraine）防空巡防艦，取代了老化的卡薩爾級（Cassard-class）巡防艦及其SM-1防空飛彈。「防空FREMM」雖保留了與阿基坦級 （Aquitaine-class）級FREMM相同的反潛作戰能力，但在防空方面有多項顯著改進。

其升級包括更強大的泰雷茲（Thales）Herakles多功能雷達，具備更多發射模組、波形與長程防空搜索模式；泰雷茲STIR EO MK 2火控雷達取代舊型，提升對76公厘主砲的防空與反水面作戰能力等。

