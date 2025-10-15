新型戰斧飛彈發射車曝光 美國Oshkosh 公司解決烏克蘭發射難題

圖為美國奧什科什防務公司（Oshkosh Defense）的「極端多任務自主載具」（X-MAV），展示配置戰斧巡弋飛彈的機動發射車型態。該載具為烏克蘭遠程打擊俄羅斯深處目標提供了潛在解決方案。（圖：Oshkosh Defense）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國奧什科什防務公司（Oshkosh Defense）13日揭示一款新型機動地面飛彈發射車，其「極端多任務自主載具」（X-MAV）能攜帶戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。此舉正值美國總統川普考慮向烏克蘭提供戰斧飛彈，以施壓俄羅斯重返談判桌之際，這項技術突破有望解決烏克蘭發射戰斧的難題。

根據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，戰斧飛彈通常由特別改裝的艦艇或戰略轟炸機發射，如何讓烏克蘭具備發射能力，一直是地緣政治討論的核心議題。奧什科什防務公司指出，X-MAV發射車設計為可自主操作，並能遠距離運輸重型武器，有望解決此一技術障礙。

X-MAV於13日至15日在華盛頓特區舉行的美國陸軍協會（AUSA）展覽中亮相，展示了配置四枚戰斧巡弋飛彈的形態。戰斧飛彈是一種亞音速、長程巡弋飛彈，專為精確打擊地面目標而設計，其作戰範圍介於1600至2500公里之間。專家指出，若烏克蘭獲准擁有這些長程武器，將能打擊俄羅斯境內深處的軍事目標，增加對俄羅斯總統普廷的壓力，為基輔在未來和平談判中提供更強的籌碼。

川普願與普廷討論 澤倫斯基盼戰斧迫俄談判

川普12日表示，他準備向烏克蘭提供長程戰斧飛彈，但計畫先與俄羅斯總統普廷討論。川普對記者說：「我可能得和俄羅斯談談戰斧飛彈的事。他們希望戰斧飛彈飛向他們的方向嗎？我不這麼認為。」

烏克蘭總統澤倫斯基則於9日表示，交付戰斧飛彈可能迫使俄羅斯認清現實，並坐上談判桌。他指出，戰斧飛彈的射程將使俄羅斯大片地區，特別是莫斯科和聖彼得堡，暴露在烏克蘭長程飛彈打擊範圍內。目前烏克蘭雖定期以無人機襲擊俄羅斯首都，但戰斧將能進行更精確、強大的打擊。

