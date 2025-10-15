薛瑞福：台通過特別預算後 美可望宣布「川普2.0」首波軍售

美國國防部前印太安全事務助理部長、美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福9月率團訪台，並會見賴清德總統。（總統府提供）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普重返白宮已近9個月，尚未宣布新的對台軍售案。曾任美國國防部印太安全事務助理部長、現任「印太安全研究所」（IIPS）主席的薛瑞福（Randall G. Schriver）在接受中央社視訊專訪時表示，隨著台灣通過國防相關特別預算，可望看到川普2.0政府宣布首波對台軍售。他強調，美方等待台灣「真正拿出資金」，以展現自我防衛決心。

薛瑞福指出，美國國防部要求台灣國防支出達國內生產毛額（GDP）的10%，若同時又不批准軍售，「這說不通」。他認為，美方態度關鍵在於台灣是否通過龐大的國防特別預算，一旦立法院拍板，美方將對批准軍售給予高度支持。他並強調，重點不僅是花多少錢，而是「買什麼、怎麼用」，台灣近年在國防投資方向上「走在正確軌道」。

針對總統賴清德在國慶談話提出的「打造台灣之盾」構想，薛瑞福分析，台灣需具備高空偵測與追蹤能力，整合衛星、飛機與陸基雷達等多重感測系統，並建立能即時整合資訊與指揮反應的軟體架構。他指出，若要形成有效攔截鏈，硬體只是基礎，關鍵在於軟體與資料融合能力，這部分台美合作潛力龐大。

台美共同生產武器 有助補足美國產能

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）日前訪台時也表達支持台美共同生產武器。薛瑞福認為，這不僅符合戰略互利，美方目前正面臨軍備產能不足的壓力，若能與台灣共同製造雙方皆可使用的系統，將提升整體防衛韌性。他並指出，在台預先儲備武器，對應對台海突發情勢「極具價值」。

薛瑞福表示，若他仍在政府任內，將推動兩項方向：其一是協助台灣應對中國的「灰色地帶」脅迫，包括支持E-2D預警機軍售案，並擴大即時情資共享；其二是強化雙邊訓練，不僅在台灣，也應在美國本土增加機會，進一步提升聯合作戰與防禦應變能力。

否認台灣淪為籌碼 強調川普不會「讓習佔上風」

外界關注川普可能與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤，是否出現以台灣作為交易籌碼的風險。對此，薛瑞福明確回應，「沒看到任何跡象顯示台灣會被拋棄」。他強調，川普雖以交易見長，但不會簽下「糟糕的協議」，也不願讓習近平在氣勢上佔上風。薛瑞福並指出，台灣除提升軍備外，也在推動能源安全與通訊韌性等全政府層級防衛措施，顯示「嚇阻力正在成形」。

