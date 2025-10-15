美國防空策略大轉彎 陸軍重啟下一代愛國者飛彈攔截器計畫

2021年，一枚愛國者三型飛彈（PAC-3）「成本降低計畫」（CRI）型在白沙飛彈靶場的整合式防空作戰指揮系統（IBCS）飛行測試中成功發射。此為美軍愛國者飛彈系統升級的一部分，目前陸軍正考慮重啟下一代攔截器計畫。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍飛彈與太空計畫執行官洛薩諾少將（Maj. Gen. Frank Lozano）13日表示，陸軍可能逆轉去年取消的決定，重啟「次層未來攔截器」（Lower-Tier Future Interceptor, LTFI）計畫，開發下一代愛國者（Patriot）飛彈系統的攔截器。此舉受到新政府撥款與全球對防空系統需求激增的影響，有望為美國及盟友提供更先進的防空能力。

根據《Breaking Defense》報導，洛薩諾少將在2025年美國陸軍協會（AUSA）年會小組討論中指出：「LTFI計畫仍有些方面處於預備決策階段，但我相信該計畫將獲得支持，明年此時我或許能夠開始執行正式計畫。」他以「玻璃杯可能半滿」形容計畫重啟的樂觀程度，並表示正積極規劃未來方向。

去年AUSA年會上，洛薩諾曾透露陸軍因「非常昂貴」而取消LTFI計畫，轉而升級洛克希德.馬丁（Lockheed Martin）製造的PAC-3飛彈增強型（PAC-3 Missile Segment Enhancement）。然而，新政府上任及今年國防預算中為該計畫撥款增加，讓洛薩諾看到了重啟的契機。從烏克蘭到卡達、伊朗等地的無人機和飛彈襲擊效能，促使全球軍隊紛紛尋求確保領空安全，防空系統（包括愛國者飛彈）的需求也因此激增。

若LTFI計畫重啟，洛薩諾期望其採用中層採購方式（middle-tier acquisition），注入「快速原型開發」（rapid prototyping）的理念。他希望在正式立案後的3至5年內，能取得「某種最低可行能力」（minimum viable capability）。他表示：「我們目前正處於制定不同採購策略方案的過程中，這些策略可非常迅速地執行。」

在去年計畫取消前，洛馬和雷神公司（Raytheon）都曾參與競標。洛薩諾指出，這次陸軍希望「盡可能地廣泛撒網」，以從業界獲取關於LTFI可行性的最佳創意。

