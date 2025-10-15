台灣也能參考 美M1A2戰車加裝巡飛彈無須改裝

圖為通用動力陸地系統公司研發的筒式精確偵察打擊系統。（圖取自X@GD_LandSystems）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院於本次國防展展出多項裝備，其中在各式無人載具上都紛紛安裝勁蜂無人機系統，且無須改造載體。如今美國也將無人機發射系統搬到M1A22戰車上，且無須改裝，便具備超視距打擊能力，可望進一步增加存活性及發揚多元火力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，在近期美國陸軍年會（AUSA）上，通用動力陸地系統公司發布了筒式精確偵察打擊系統（PERCH），並將其安裝在M1A2戰車上，PERCH採用模組化、非侵入式整合套件設計，可安裝於現有掛載點，並與車輛電源和控制系統連接，使戰車組員無需下車或依賴外部支援車輛即可進行超視距偵察和精確打擊。

報導指出，PERCH與以往概念的不同之處在於其可立即投入使用，該系統無需結構改造、焊接、切割或重新設計，並可與美國陸軍車輛現有的車載電子設備無縫整合。PERCH專為快速安裝和直覺操作而設計，使裝甲車組人員無需進行大量再訓練或中斷車輛功能即可部署遊蕩彈藥。

報導說，PERCH的核心是作為AeroVironment公司彈簧刀300和600型巡飛彈的發射平台。對於M1A2來說，PERCH系統的引入顯著延伸了戰術交戰範圍。傳統上M1A2依賴視距火力和外部情監偵（ISR）支援，而現在它可以自行部署空中彈藥，無需重新部署即可執行偵察和打擊任務。這項能力使戰車組員能夠在進入敵火力範圍前，就識別、監視並消除隱藏在複雜環境中的威脅。在GPS訊號受限等電戰對抗環境中，即時瞄準和機載控制也減少了對外部通訊或無人機系統的依賴。

報導進一步說，在現場的樣品上還有史崔克裝甲車版本，PERCH在史崔克車體上排列；在M1A2上則安裝在砲塔側邊，該系統能夠使用現有的車輛介面和數位顯示屏，使操作員能夠使用熟悉的控制裝置發射和導引彈藥，減少對乘員進行額外培訓或配備專門操作員的需求。

通用動力公司並透露，PERCH系統已在美國陸軍M1A2 SEPv3平台上進行測試。該系統成功演示與戰車指揮系統的整合以及彈藥的完整發射鏈。

圖可見PERCH系統安裝於砲塔側邊。（圖取自X@2805662）

