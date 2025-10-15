自由電子報
海鯤潛艦的IPMS系統出了什麼問題？ 大武軍艦缺失教訓要避免再犯

2025/10/15 14:56

海軍司令部日前說明海鯤潛艦進度，表示目前尚有「主機與電力管理系統」及「整合式儎臺管理系統（IPMS）」2項正進行最終調校。圖為海鯤號日前進行浮航測試。（資料照，台船提供）海軍司令部日前說明海鯤潛艦進度，表示目前尚有「主機與電力管理系統」及「整合式儎臺管理系統（IPMS）」2項正進行最終調校。圖為海鯤號日前進行浮航測試。（資料照，台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍司令部日前說明海鯤潛艦進度，表示目前尚有「主機與電力管理系統」及「整合式儎臺管理系統（IPMS）」2項正進行最終調校，對於IPMS系統，目前是持續進行軟體修改與驗測，台船也已增派國內軟體工程師與原廠共同作業，加速完成驗證工作。

IPMS整合式儎台管理系統，包括有整合推進模組、電力模組、艙面系統模組、油水系統與輔機模組、壓載模組、損害管制模組、安全監視模組，各個模組之間要先運行順暢，再與其他模組構聯測試，海軍對外提出進度說明，也印證了先前外界傳出IPMS儎台管理系統不如外界預期順暢的說法。

熟悉國艦國造政策的資深人士今天說，IPMS整合式儎台管理系統運用在國艦國造政策上，已不是第一次出問題了，斥資新台幣36億餘元丶由台船打造新一代海上救難艦「大武艦」，就曾因為IPMS系統的問題，被審計部點名要求檢討改善。

審計部曾點名海軍大武艦，在尚未完成IPMS「整合式儎台管理系統」的監造測試、驗收檢驗等靜態測試項目時，即進入動態測試，致該系統尚有74項缺失待改正。（本報資料照，記者塗建榮攝）審計部曾點名海軍大武艦，在尚未完成IPMS「整合式儎台管理系統」的監造測試、驗收檢驗等靜態測試項目時，即進入動態測試，致該系統尚有74項缺失待改正。（本報資料照，記者塗建榮攝）

審計部在今年7月發佈去年度中央政府總決算時，公佈了海軍在尚未完成大武艦「整合式儎台管理系統」的監造測試、驗收檢驗等靜態測試項目時，即進入動態測試，實際作法與建造規範書不符，致該系統尚有74項缺失待改正；此外，該艦設有3組「全球衛星定位系統」，但其中2組卻因海軍未確認裝備租賃衍生費用，致系統停止服務，去年10月至今年3月間，上述系統僅能以中科院開發的備援系統替代，但精度誤差較高，影響任務效率。

對於審計部要求檢討，海軍司令部表示，相關缺失正研議精進作為，確保俾後續建案可如期、如質完成。

資深人士今天說，海鯤潛艦目前還在進行各項系統的調校與改進，原定今年11月交艦的進度應該是來不及了，但其實交艦應是在安全丶品質丶如期等三大先順序下進行，如果達不到安全與品質，就算如期交艦也是自欺欺人，IPMS整合式儎台管理系統必須調校改完成，海鯤潛艦才能進行潛航測試，就是為了確保安全，避免大武軍艦缺失狀況再度發生。

