日海自布雷操演罕曝訓練海域 江炘杓：我應籌獲噸位更大的布雷艦

日本海上自衛隊「浦賀號」掃雷母艦（MST-463，左）、「澤霧號」驅逐艦（DD-157，右），本月3日在台灣東部外海的先島群島一帶，實施布雷演訓。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本海上自衛隊日前出動「浦賀號」布雷艦、「澤霧號」護衛艦，前進先島群島布雷演訓，由於此處包含尖閣諸島、宮古群島等戰略要點，且距我國最近僅2百多公里，引發外界討論。日本防衛省也罕見宣稱，此次演習展現不允許他國以武力片面改變現狀的決心，國防院學者江炘杓對此分析，此舉考量了台海危機的衍生效應，戰略、地緣政治意涵兼具。

（原文「日本沖繩海域布雷演訓之觀察」，由國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓撰寫，本報獲國防院授權全文刊載）

請繼續往下閱讀...

2025年10月3日，日本海上自衛隊（JMSDF）掃雷支援艦浦賀艦（MST463）與驅逐艦澤木艦（DD157）在沖繩先島群島南部海域進行布雷演習，東京當局稱此舉彰顯「絕不容許以武力單方面改變現狀的決心」。根據防衛省聯合參謀本部聲明，此次布雷行動的目的在「強化區域嚇阻力，並維持與提升任務執行能力」。

日本海上自衛隊的布雷演習向來不對外透露，日本自衛隊（JSDF）主動將JMSDF主導的演習公開，具有高度的戰略和地緣政治意涵，其突出的信號值得關注。這次演習是JSDF應對地區安全挑戰，特別是應處可能的臺海危機外溢效應，所採取的具體軍事行動，其戰略與地緣政治意涵如下：

強化「區域拒止」與「可信嚇阻」能力

沖繩先島群島位於第一島鏈的關鍵位置，緊鄰東臺灣。若臺海發生衝突，共軍很可能會通過這些水道。布雷是一種低成本、高效率的不對稱作戰（Asymmetric Warfare）手段，能大幅提高潛在對手的行動風險和成本。布雷演習的核心意圖是落實區域拒止（Area Denial）戰略，日方在戰略水道布雷，可阻礙或摧毀試圖入侵或穿行的敵對海軍力量，從而強化對敵海軍的「可信嚇阻」（Credible Deterrence）。

應對「西南諸島防衛」的準備

日本近幾年來大幅調整國防戰略，將西南諸島的防衛和臺灣海峽的穩定視為其「生命線」，布雷演習是這項戰略轉變實際操作面的體現之一，與近期在西南諸島部署攻船飛彈和防空飛彈系統、成立兩棲部隊等軍事布局相輔相成，構成一個多層次的「島嶼防衛體系」，從空中、海上和灘頭多層防衛可能被佔領的島嶼。日本透過布雷演習，傳達其在緊急情況下封鎖或癱瘓這些關鍵戰略通道的意圖和能力。

日本海自本月罕見公開布雷演訓場域，距離我國東海岸僅2百多公里，戰略及地緣政治意味濃厚。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

布雷演習是美日同盟戰略協調的內容

中共海軍軍艦與航空母艦頻繁穿越東京西南部水域，引起日本高度關注，正加強西南諸島的軍事部署，並深化與美國協防合作。雖然本次布雷演習由日本自衛隊主導，但它完全符合美日同盟在印太地區的整體戰略布局。在與美國的軍事合作中，日本在反潛、掃雷和海上安全方面一直扮演關鍵角色。布雷演習強化了日本作為「地區安全基石」的能力，使美軍在危機時能更專注於其他戰區作戰任務。

對臺灣的啟示

日本海自浦賀級艦滿載排水量5600噸，具備短時間布設大量水雷的能力，除專責掃雷指揮艦職能外，其艦艉四組布雷軌可於6級海象執行大規模布雷行動。此項能力在面對北京擴張海軍勢力以及擔憂臺灣局勢可能波及日本西南諸島的背景下，將可展現其重要價值。臺灣雖有四艘快速布雷艇（未來擴增為10艘），為使布雷任務不受3級以下海象限制，宜考慮建造排水量和布雷量更大的大型快速布雷艦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法