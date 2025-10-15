PrSM增程4型反艦飛彈首度亮相 射程逾800公里丶可打擊移動目標

圖為洛克希德．馬丁公司展示的「遠程機動火力」概念圖，模擬精準打擊飛彈（PrSM）增程4型由海馬士（HIMARS）發射器發射的情景。（圖：Lockheed Martin）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）在2025年美國陸軍協會（AUSA）展覽上，首次展示精準打擊飛彈（Precision Strike Missile, PrSM）增程4型（Increment 4）原型。這款衝壓發動機（ramjet）驅動的反艦彈道飛彈射程超過800公里，可打擊移動目標，計畫於2026年進行首次飛行測試。

根據《Naval News新聞》報導，增程4型採用先進衝壓發動機，達到先前型號無法企及的遠程。洛馬飛彈與火控部門首席代表普羅克尼亞克（Scott Prochniak）表示，該飛彈採用雙模式馬達，「可以從極遠距離發射，且不必以直線飛行到達目的地。」

請繼續往下閱讀...

公司已對多個子組件進行測試，為2026年飛行測試做準備。普羅克尼亞克指出，首次測試將展示該飛彈在不拋棄任何助推器的情況下能達到的遠程，「我們不會在水上、陸上或友軍上空拋棄任何東西。」

增程4型將搭載終端尋標器（terminal seeker），使其具備攻擊移動目標能力。為節省成本，這款尋標器將與增程2型共用。

洛克希德．馬丁公司在2025年AUSA展覽上展示其遠程火力彈藥。（圖：Lockheed Martin）

此外，陸基反艦飛彈（Land Based Anti-Ship Missile, LBASM）也將於2026年初開始對移動目標進行飛行測試。LBASM是在標準PrSM彈道飛彈上，加裝多模式電光/紅外線（EO/IR）尋標器。

增程4型目前主要集中於海馬士（HIMARS）高機動性火箭砲系統發射器。普羅克尼亞克補充，公司正與美國海軍討論艦射版本，以提供水面作戰艦艇遠程打擊能力。早期型號如陸攻增程1型和反艦增程2型，也在進一步測試考慮範圍內。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法