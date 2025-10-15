海巡「西拉雅」遠洋巡護船銳利「劍艏」 能「切」惡浪穩步航行

海巡署5000噸級遠洋巡護船「巡護十號」，又稱西拉雅號的完整示意圖。（海巡署提供）

〔記者陳治程／台北報導〕海巡署現今執行巡護任務，主要仰賴現役的巡護一、七、八、九號船執行，不過，海委會正委託台船打造6艘5千噸級的遠洋巡護船，大力保障我國遠洋漁業權益；而首艘高緯度遠洋巡護船「西拉雅艦」近日已悄悄下水，但有民眾發現該艦特殊的「艦艏」造型，引發討論，有軍事粉專分析，該結構有利船隻「切浪」，航行穩定性大增。

臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」今（15）日發文分析，由台灣國際造船公司為海巡署打造的新一代遠洋巡護船「巡護十號」，又稱「西拉雅號」，可在南、北緯55度以內執法，而其最引人注目的，莫過於那近乎垂直的銳利船艏，是台船所稱的「劍艏」（Sea Sword Bow），在國際上通稱為「斧型艏」（Axe Bow）。

該粉專指出，劍艏以狹長垂直的剖面為特色，讓船艏如同一把巨斧、利劍，逕直將波浪「切開」而前進。這種設計看似復古，卻能為海巡艦艇在長時間的惡劣海象中帶來巨大優勢。「劍艏」用「切浪」取代「爬浪」，大幅減少了傳統船艏抬起後猛拍海面的「砰擊」現象，使船體在風浪中更平穩，也有效降低執勤人員的暈眩、疲勞以維持戰力，並維持船艦相對的高航速，在追緝非法船舶或奔赴海難現場時，都能掌握寶貴時效。

海委會主委管碧玲2024年9月出席見證海巡「巡護十號」遠洋巡護船開工典禮，並獲台傳贈送該艦模型，讓外界一睹這艘新船的未來樣貌。（取自管碧玲個人Facebook）

然而，該文也點出「劍艏」的劣勢，也就是其垂直設計，很容易讓海水在破浪時直接衝上甲板，形成「上浪」現象，考驗甲板設備與艦上人員的安全，必須要加高舷牆並強化排水設計來彌補；此外，這種船艏讓前端浮力較小，更考驗船艦的配重平衡，在工程設計上要更下功夫。

回到執法層面，該文仍肯定「劍艏」的任務優勢，尤其在衝撞任務時，能將整艘船艦的動能集中在極小的接觸點上，迅速引發船艙破口而大量進水，達到「一擊癱瘓」的效果；相較之下，若是執行非致命性的「擠靠」、「逼停」等任務，傳統的寬大船艏就相對見長。

西拉雅號遠洋巡護船今年3月安龍、7月底交船，現已下水。（海巡署提供）

該文總結，「西拉雅號」遠洋巡護船的「劍艏」配置，是基於其任務特性的最佳化決策。我國周遭海域、高緯度海域的海象都不佳，其「高耐海性」與「惡劣天候下的高航速」是無可取代的核心優勢；儘管在衝撞任務上是一把雙面刃，但對海巡單位來說，仍是一個全新出現、極具威嚇性的終極選項，更凸顯海巡署在在邁向遠洋、強化執法能量上的思維轉變。

