軍情動態 > 台海軍情

俄無人機襲聯合國車隊 義大利官員險喪命 外長怒斥不可接受

2025/10/15 16:32

烏克蘭赫爾松（Kherson）地區，一輛聯合國人道車隊的卡車遭俄羅斯無人機攻擊後起火燃燒。（圖 ：Oleksandr Prokudin/Telegram）烏克蘭赫爾松（Kherson）地區，一輛聯合國人道車隊的卡車遭俄羅斯無人機攻擊後起火燃燒。（圖 ：Oleksandr Prokudin/Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞15日證實，一個WHO團隊14日在護送聯合國人道車隊期間，於烏克蘭赫爾松地區遭遇襲擊，兩輛世界糧食計畫署（WFP）的卡車受損，一名義大利官員當時也在車隊中，所幸無人傷亡。

根據《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，這起空襲發生在赫爾松地區的比洛澤爾卡（Bilozerka）村莊附近，一架俄羅斯FPV無人機攻擊了聯合國人道車隊，摧毀兩輛運載援助物資的卡車。WHO團隊當時正護送車隊，準備將醫療用品運往當地。譚德塞在社群平台X上發文證實此事，並再次呼籲停止對人道工作者的攻擊。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）強烈譴責此次攻擊「不可接受」，要求俄羅斯停止暴力並負責任地行事。挪威外交部也發表聲明，指此事件「顯示俄羅斯對平民生命及其國際義務的漠視」。歐盟負責危機管理的委員拉比卜（Hadja Lahbib）則稱攻擊「令人震驚且不可接受」，是「對國際人道法的嚴重違反」。

俄羅斯屢次攻擊人道任務 烏克蘭稱其為「恐怖主義」

這並非俄羅斯軍隊首次在烏克蘭鎖定人道任務。今年9月初，俄羅斯飛彈襲擊切爾尼戈夫（Chernihiv），導致數名從事人道排雷工作的人員喪生。7月，俄羅斯無人機攻擊尼古拉耶夫（Mykolaiv），擊中了挪威人民援助組織（Norwegian People’s Aid）的基地。

6月，俄軍襲擊了扎波羅熱（Zaporizhzhia）的一個人道援助倉庫，造成約300萬美元損失；數日後，另一次攻擊摧毀了頓內茨克（Donetsk）地區西維爾斯克（Siversk）的市政廳，當時居民正聚集領取援助物資。烏克蘭官員稱俄羅斯的攻擊是針對平民的「恐怖主義」。

