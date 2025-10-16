反制俄羅斯! 歐盟將打造「無人機長城」 拚2027年底前全面運作

波蘭上月在北約盟國的戰機支援下，擊落疑似來自俄羅斯的無人機。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐盟官員15日表示，歐盟正力推一套新的反無人機防禦系統，目標是在2027年底前全面投入運作，以防範來自俄羅斯的威脅。

就在北大西洋公約組織（NATO）戰機，上月在波蘭擊落俄羅斯無人機的數小時後，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）首次提出建立「無人機長城」（drone wall）的構想。起初，這項計畫主要聚焦於加強歐盟東翼邊境國家的防禦，但隨著神秘無人機出現在更多國家上空，該計畫的範圍隨之擴大。

請繼續往下閱讀...

多名官員向法新社透露，布魯塞爾希望這項「歐洲無人機防禦倡議」（European Drone Defence Initiative），能夠在2026年底前開始初步運作，2027年底前全面啟用。

這項倡議是歐盟執委會將於16日公布的多項重點計畫之一，這些計畫將列入一份藍圖，目標是在2030年前，讓歐盟為可能來自莫斯科的攻擊做好準備。

除了反無人機倡議外，歐盟還規劃一項更廣泛的「東翼監測計畫」（Eastern Flank Watch），旨在強化靠近俄羅斯邊境地區的防空能力。

歐盟各國國防部長預計15日晚間，就這份藍圖進行初步討論，官員希望歐盟領袖能在下週舉行的峰會上正式批准。

歐盟正試圖借鑑烏克蘭在戰爭中獲得的實戰經驗，採用低成本的手段來對抗無人機威脅。然而，要在2年內完成這項計畫，仍被視為一項大膽的目標。

目前，歐盟尚未提出這項無人機防禦計畫的具體成本估算。

馮德萊恩最初提出「無人機長城」構想時，曾遭到部分國家質疑，例如德國就表達保留意見，並擔憂此舉可能侵犯北約權限。

德國與法國都不願讓歐盟執委會在軍事規劃上，扮演過於核心的角色，認為應由成員國政府主導。此外，歐盟南翼國家也要求，該無人機計畫不應僅聚焦於東歐地區。

馮德萊恩本月稍早表示，這項倡議的範圍將擴大，未來也可能用於應對其他挑戰，例如非法移民問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法