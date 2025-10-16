烏克蘭自製無人機擊毀逾900個目標 俄軍戰損600億

烏克蘭自行研發的「刺針」攔截型無人機，專門用來對抗俄羅斯的「見證者」無人機。（取自X平台）

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭無人機研發團隊宣稱，其自製的無人機今年7月迄今，已成功擊毀超過900個俄羅斯目標，對俄軍隊造成約19.6億美元（約600億台幣）的損失。

由一群烏克蘭工程師、科技人員與退伍軍人組成的「狂蜂」（Dyki Shershni）宣稱，根據公開來源資料整理，截至10月初，烏軍使用狂蜂無人機共摧毀153輛坦克、231輛裝甲車、124套火砲或多管火箭系統、669輛軍車與彈藥庫、超過600架「見證者」（Shahed）與「非洲菊」（Gerbera）無人機、1268架偵察與攻擊無人機、4套防空系統，以及多座俄軍陣地，並殲敵超過1000人。

狂蜂專門為烏克蘭軍方研製多用途無人機，用於偵察、攻擊、攔截與電子戰等任務。該團隊是烏克蘭在戰爭期間眾多民間軍事工業創新力量之一，與烏軍前線部隊和志願者組織密切合作，烏克蘭武裝部隊和國防部情報總局（HUR）的多個單位都使用其產品。

狂蜂團隊已研發多款無人機，包括2024年夏季推出的多功能無人機平台「蜂后」（Queen of Hornets），可做為轟炸機、自殺式無人機或運輸機使用。烏克蘭武裝部隊今年春季首次在實戰中使用配備榴彈發射器的蜂后無人機。

狂蜂的另外一項研發成果是「刺針」（Sting）攔截型無人機，專門用來對抗俄羅斯的見證者無人機。刺針無人機配備人工智慧（AI）導引瞄準系統，最高時速超過315公里。

此外，「狂蜂」還與烏克蘭知名社運人士史騰科（Serhii Sternenko）所創立的社群合作，該社群負責為烏克蘭部隊籌措資金，用於採購新的無人機。

