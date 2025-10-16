7、8月軍援驟減 德國承諾軍援烏克蘭20億美元 包括防空系統

美國、英國、烏克蘭、德國等國國防部長與北約秘書長呂特，15日在布魯塞爾召開北約防長會議。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國15日承諾向烏克蘭提供超過20億美元（約612億台幣）的軍事援助。烏克蘭政府表示，2026年將需要約1200億美元（約3.67兆台幣），以支撐其面對將近4年的全面俄羅斯戰爭。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，德國將透過一項新的計畫，為烏克蘭購買價值5億美元的美國武器，以加快軍事裝備的供應。愛沙尼亞、芬蘭、立陶宛與瑞典也表示，將參與此資金支援計畫。

佩斯托瑞斯說，德國的軍援方案將針對烏克蘭的多項緊急需求，提供防空系統、「愛國者」飛彈攔截器、雷達系統，以及精準導引火砲、火箭與彈藥。德國將另外提供兩套Iris-T防空系統，包括大量導引飛彈，以及肩射防空飛彈，同時也會提供反坦克武器、通訊設備及手持武器。

德國的承諾是在北大西洋公約組織（NATO）各國防長在布魯塞爾召開會議後做出的。今年夏季，北約開始協調定期向烏克蘭運送大型武器套裝，以協助其抵抗俄羅斯，目標是每月至少提供1批價值約5億美元的「可預測、針對性軍援」。

目前歐洲各國的武器儲備幾乎已耗盡，只有美國仍擁有烏克蘭最迫切需要的充足現貨武器。

在名為「烏克蘭優先需求清單」（PURL）的財務安排下，歐洲盟國與加拿大透過購買美國武器，協助烏克蘭對抗俄軍。自今年8月以來，已有約20億美元的武器支援已分配完成。

芬蘭防長哈卡寧（Antti Hakkanen）表示，芬蘭決定加入PURL計畫，「因為我們認為烏克蘭獲得關鍵美國武器至關重要」。芬蘭也將提供額外的軍備。

瑞典防長容森（Pal Jonson）也說，「瑞典準備做更多」，並歡迎其他北歐國家及波羅的海國家討論共同支援額外軍援。

烏克蘭防長什米哈爾（Denys Shmyhal） 表示，烏克蘭明年的防衛需求約為1200億美元，烏克蘭將自行籌措其中的一半，約600億美元，並請合作夥伴協助支付另一半。

他建議，最有效、最快的方法，就是各國至少將國內生產毛額（GDP）的0.25％用於軍援烏克蘭。

什米哈爾指出，烏克蘭目前最急需的是防空系統。上月，俄羅斯已對烏克蘭發射超過5600架攻擊型無人機與180枚飛彈，目標直指民用基礎設施與平民，「因此在冬季來臨前，提供必要設備以抵禦攻擊至關重要。」

新的援助承諾出爐前一天，有數據顯示，對烏克蘭的外國軍援最近大幅下降。儘管有PURL計畫，但根據德國「基爾世界經濟研究所」追蹤，7月和8月的援助比上半年下降 43％。

