兩棲登陸也有「空中之眼」相伴！ 監偵型無人機加入陸戰隊序列

海軍陸戰隊操作的監偵型無人機，機身下方還額外裝設2條類似泡棉材質的長型物體，以利在更多地形、水域上操作。（記者吳哲宇攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕專精於兩棲作戰的海軍陸戰隊近期於桃子園海灘進行「兩棲基地訓練」，派出大批AAV7兩棲登陸載具、CRRC登陸艇泛水搶灘。值得注意的是，隨著國軍大量採購各式無人機，海軍陸戰隊也已籌獲四軸構型的「監偵型無人機」，並在舟波泛水階段時進行空中偵察，藉此掌握戰場態勢並擴大戰果。

海軍陸戰隊近期實施「114年兩棲基地訓練」，多輛AAV7兩棲登陸載具，CRRC登陸艇在指定海域集結後，由操作CRRC登陸艇的官兵打頭陣，在激浪區全速前進後登陸，官兵魚貫地從小艇衝向灘頭，模擬殲滅敵方守備人員；AAV7隨後編隊向灘頭挺進，在泛水過程中發射煙幕掩護，並在登陸之時，運用MK154地雷清除套件，排除可能對人員、車輛造成損害的地雷。

海軍陸戰隊官兵操作監偵型無人機，藉此扮演空中之眼，提供友軍戰場情資。（記者吳哲宇攝）

值得注意的是，在舟波泛水之際，陸戰隊官兵操作「監偵型無人機」，在灘岸一帶進行空中偵察。監偵型無人機是國軍去年、今年籌購的四軸旋翼無人機，海軍部分預算為6億1755萬4千元，共計採購960架。由於其機身小巧、操作便利，因此成為單兵與小批次部隊掌握戰場情報，在濱海、山林、城鎮等環境中發揮戰力的好幫手。

海軍也曾向立法院提交書面報告表示，「監偵型無人機」的重量須小於3公斤，才能符合部隊機動作戰需求，並且需要抗風能力，才能滿足濱海作戰環境需要。每架無人機配賦多顆電池，因此可交替運用100分鐘以上。此外，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災時，陸戰隊也曾派官兵操作監偵型無人機，了解災區情況。

海軍陸戰隊官兵在花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災後，動用監偵型無人機了解災區情況。（取自海軍陸戰隊臉書）

有趣的是，比起陸軍等單位運用的監偵型無人機，停放在地面時，是倚靠4支旋翼下方的支柱撐地，但海軍陸戰隊版本的監偵型無人機，則在機身下方額外裝設2條類似泡棉材質的長型物體，以利於在更多地形、水域上操作。

