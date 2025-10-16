圖解軍武》AAV7海上計程車超優秀 搶灘、救災、假想敵主角都是它

《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式介紹AAV7兩棲突擊車。（記者吳哲宇攝，記者涂鉅旻製圖）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕AAV7兩棲突擊車近期正式從美軍陸戰隊退役，但其寬敞的內部艙間和優異的泛水性能，且能運載大量人員和裝備，目前還是國軍不可或缺的搶灘登陸主力，無論是作戰、救災及擔任驗證「紅色海灘」的假想敵，都相當稱職，可說是名符其實的「海上計程車」。《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，帶您一窺「海上計程車」的裡裡外外。

我國AAV7由海軍陸戰隊登陸戰車大隊裝備，主戰裝備幾經更迭，自第一代兩棲駁運車、LVTP-4、LVTP-5履帶登陸車，於1983年計畫換裝AAV7兩棲突擊車。經過近20年的努力，美國才同意供售AAV7予我國。藉此機會，我國共採購54輛AAV7A1兩棲突擊車，包括AAVP7A1人員運輸車48輛、指揮車4輛，以及救濟車2輛，分別編制於陸戰66旅的兩個中隊。後續於2018年執行「飛馬二號」專案，再增購36輛。

請繼續往下閱讀...

實戰經驗總結設計

國軍使用的AAV7 RAM／RS構型，為LVTP-7系列兩棲突擊車第3代改良車型，其原型LVTP-7開發之初，是為解決LVTP-5防護力、生存性不足的問題，新的LVTP-7將易燃爆的汽油引擎換為柴油，將車頭縮小延伸，增加泅渡航速。



更關鍵的是，從LVTP5為了增加浮力、但過於薄弱的雙層中空合金鋼焊造結構，改為鋁合金焊接車體，裝甲厚度從16公厘增加到45公厘，重量從37噸大幅縮減至23噸；車尾裝有2具噴水推進器，陸地最高時速72公里，水上極速13公里，一般可在3級海象以下進行兩棲登陸。但武裝仍只配備一座重機槍塔，同時缺乏核生化防護設備，因此1974年便停產。

AAV7雖然較LVTP-5小，但更為堅固、快速、可靠，並仍能裝進一輛車。（圖取自DVIDS）

不過，由於新型兩棲登陸車輛的開發方案觸礁，美軍便回頭針對LVTP-7升級為A1構型，除了更換新式發動機、傳動系統、增設駕駛與射手夜視系統，提升車輛可靠性。還改良滅火系統、導入核生化防護等；美軍再次於第一批次生產末期改良，並將其代號改為AAV7A1，導入以色列拉斐爾公司開發的EAAK附加裝甲，使AAV7的防禦力提升至可抵禦在300公尺以外直擊的14.5公厘穿甲彈，或者155公厘砲彈破片。

雖說AAV7A1防護力得到大幅提升，但增加的重量再使其動力和其他性能下滑，因此美軍1997年啟動RAM/RS計畫，委託BAE翻修升級引擎、承載系統等，這便是國軍目前使用的版本。

AAV7載滿兵員時，中間座椅也會坐人；指揮車版則是將內艙改為六張座椅。（圖取自DVIDS）

目前AAV7的車組員共3人，國軍使用的運輸車型，可運載21名全副武裝士兵；指揮車則將內部運兵空間改裝2組通信設備，配屬5位無線電操作手，3位工作人員，2名指揮官。每組通信系統可支援最多6台無線電機通信。

值得一提的是，國軍還有裝備Mk 154地雷清除套件的掃雷車型，該套件可以發射3條內含炸藥的導爆索，以清除沙灘上可能埋藏的地雷或其他障礙物。

圖為AAV7掃雷車，士兵從艙內向上給彈，並可見最裡面士兵旁的發動機。（圖取自DVIDS）

雖然，美國的AAV7已經退伍，但我國2018年以「飛馬二號」專案增購時，也有獲得美國國防部授權廠商貝宜公司（BAE）提供必要的材料與技術工程，使我國能掌握部分技術，未來若有延壽需求，後勤可更加容易。

圖為AAV7掃雷車。（記者吳哲宇攝）

相關新聞請見

直擊陸戰隊兩棲登陸震撼大場面！ AAV7、小艇高速破浪如騎兵衝鋒

兩棲登陸也有「空中之眼」相伴！ 監偵型無人機加入陸戰隊序列

AAV7要游刃有餘登陸不能只靠速度 海象、水深等都要考慮

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法