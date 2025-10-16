自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

模擬對共軍登陸船團「暴力直射」 澎防部鎮疆操演105砲「這樣打」

2025/10/16 12:03

陸軍澎湖防衛指揮部日前展開年度「鎮疆操演」，其中，所屬105公厘榴彈砲特別實施「直接瞄準射擊」，針對可視距離內敵軍進行接戰，驗證部隊戰術執行能力。（取自青年日報）陸軍澎湖防衛指揮部日前展開年度「鎮疆操演」，其中，所屬105公厘榴彈砲特別實施「直接瞄準射擊」，針對可視距離內敵軍進行接戰，驗證部隊戰術執行能力。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕澎防部年度「鎮疆操演」日前展開，這項一戰區的實兵、實彈演練重頭戲，會以模擬敵軍不同入侵樣態，進行實戰化操演；此次演習除循往例出動M60A3戰車、155榴砲等武器實彈射擊，澎防部也搭配微型無人機協助指揮所決策，而當中的105榴砲還實施直接瞄準射擊，驗證對敵「暴力打擊」，驗證部隊戰力並提升戰場應變能力。

15日在澎湖五德訓場展開的澎防部「鎮疆操演」，分別出動105公厘、155公厘榴彈砲，CM21裝甲車、M60A3戰車、50機槍及標槍飛彈等各式輕、重型編制武器和裝甲車，在想定狀況下完成照明彈示警射擊、戰車砲暨同軸機槍射擊等課目，以實戰化訓練提升臨戰能力。

微型無人機升空，協助後方指揮所掌握戰場影像情資，加速決策。（取自青年日報）微型無人機升空，協助後方指揮所掌握戰場影像情資，加速決策。（取自青年日報）

期間，部隊官兵先是操作微型無人機升空，協助後方指揮所獲得目標區域偵察影像，在判別目標位置後修正射擊參數，接著發射120公厘迫砲照明彈，並下令M60A3戰車展開排集火、交互掩護射擊；與此同時，反甲連官兵的「標槍」飛彈也協同榴彈砲、迫砲等武器，對海上敵目標發動火力打擊，藉此驗證平時訓練成效。

澎防部M60A3戰車在訓場內朝海上目標實施集火射擊。（取自青年日報）澎防部M60A3戰車在訓場內朝海上目標實施集火射擊。（取自青年日報）

不過，作為年度例行公事的鎮疆操演，繼去（2024）年同期演訓首度實施夜間射擊後，這次更特別安排105榴砲「直接瞄準射擊」課目，這項驗證有別於傳統火砲曲射，模擬海上視距內的登陸敵軍進行直射，並由副砲長就彈著點逐次修正，滿足戰場火力靈活應用的目標。

參演的澎防部混砲營砲1連連長陳上尉說，過往火砲射擊雖以曲射為主，但為因應近迫威脅，「直接瞄準射擊」便是以模擬基地測考的操演，實地驗證官兵的臨場反應，提升訓練成效。

