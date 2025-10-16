直擊陸戰隊兩棲登陸震撼大場面！ AAV7、小艇高速破浪如騎兵衝鋒

AAV7突擊車進行兩棲搶灘訓練，搶灘前施放煙幕掩護。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕美軍陸戰隊的AAV7兩棲突擊載具近日正式退役，但其憑藉其寬敞的空間艙，以及優異的泅渡泛水性能，包括我國在內仍有13國使用中，對我國來說，是強大的「工作馬」，可用於作戰與救災任務。《自由時報》軍武頻道近期赴國軍兩棲訓練基地，除了直擊陸戰隊官兵操作AAV7搶灘登陸，搭乘CRRC突擊艇的官兵也魚貫衝向灘頭，磅礡場面宛若騎兵衝鋒。

士兵操作監偵型無人機觀察海面狀況。（記者吳哲宇攝）

兩棲部隊登陸行動牽涉多個單位，且環境因素複雜，十分仰賴各單位分工合作。雖然AAV7兩棲突擊載具是國軍登陸作戰主力，仍需要先頭部隊偵察灘岸狀況，在灘岸已被海、空兵力壓制下，水中爆破分隊會利用監偵型無人機、紅雀無人機等，持續向旗艦報告灘頭激浪狀況。同時，官兵也會操作M109突擊艇及CRRC突擊艇，會在淺水區域進行海面清理，與水中爆破分隊配合觀察，是否有爆裂物及障礙物阻礙搶灘路線。

士兵透過ATAK觀察海面及灘岸狀況。（記者吳哲宇攝）

登陸戰車大隊運輸車隊第三中隊副區隊長李昀璋士官長表示，以往未配備無人機時，不論岸際、艦艇，都只能利用望遠鏡觀察灘頭、海面，但有無人機後，就能更加準確地觀察部隊陣型，把握各單位行動的時機。

CRRC突擊艇自登陸艇下放後，先行聚集環繞，確認士兵適應海面狀況。（記者吳哲宇攝）

待無人機部隊偵察完畢，LCU通用登陸艇會搭載CRRC突擊艇及突擊士兵，先行實施灘岸滲透，除了確保灘岸安全，亦是配合後續大部隊為建立灘頭堡所足準備；士兵乘坐突擊艇，呈兩縱列隊型乘風破浪，抱緊膠舟邊緣持槍向前，就如同海上騎兵衝鋒般搶灘，上岸後，組員迅速離開小艇，奔向灘岸掩體。

CRRC突擊艇先呈兩縱列，而後散開奔向灘岸。（記者吳哲宇攝）

此時，在海中央的登陸艦才會下放AAV7兩棲突擊載具，車上載滿兵員、裝備，在海、空火力支援下進行搶灘；AAV7搶灘前會先施放煙幕掩護，上岸離水那刻，發動機轟鳴聲配合波浪聲，如海中鯨魚騰空躍起震撼守軍。掃雷車發射導爆索清除灘岸障礙，士兵從後艙門湧出，奔向灘岸進攻據點。

士兵乘坐突擊艇先行實施灘岸滲透，為大部隊掃清障礙。（記者吳哲宇攝）

陸戰隊官員說明，雖然演訓上會分成灘岸滲透、搶灘登陸兩部分，但實戰上，每個動作都僅間隔約3分鐘，不能讓敵方有絲毫時間反應。

士兵迅速離開突擊艇奔向內陸滲透。（記者吳哲宇攝）

登陸戰車大隊第三中隊區隊長楊家茵中尉補充，對登陸戰車大隊而言，登陸最危險的時刻與地點，是在登陸前300碼階段（約274公尺），普遍會碰到約100碼長（約91公尺）的沙壩區，也就是登陸車輛從海水接觸到沙灘之時。由於AAV7兩棲突擊載具重心較高，些微的轉向都可能造成翻車，因此，必須筆直地往前開。

AAV7兩棲突擊載具自戰車登陸艦下放。（記者吳哲宇攝）

隨著部隊登陸、掃蕩敵軍與防禦工事後，接下來的任務便是建立灘頭堡，同時向內陸推進。而這個灘頭堡並非字義上的「堡壘」，而是灘頭的安全區域，隨著安全區域不斷擴張，當前線逐步遠離灘頭後，海軍陸戰隊的任務也未結束，這是因為，此時灘頭會建立浮游物資堆積站，陸戰隊的任務除了一邊推進前線，一邊也須確保灘頭堡安全，直到後續大部隊接手保衛灘頭堡任務為止。

AAV7泅渡海面（記者吳哲宇攝）

圖為美軍士兵乘AAV7兩棲突擊載具，由於貼近海面，海水可能隨時湧入。（圖取自DVIDS）

圖為AAV7兩棲突擊載具掃雷車。（記者吳哲宇攝）

