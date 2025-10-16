中科院「耐超高溫火焰」工作服亮相 技轉輔導所得將全數捐做公益

圖為中科院的「防超高溫火焰耐燃工作服」。（中科院提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院在國防領域扮演重要且積極角色，順利成功研發天弓、天劍、雄風等各型飛彈背後，有一群專注於推進劑及火工的無名英雄，背負責任與高風險壓力前進，卻有人因火藥引燃意外嚴重燒燙傷。為此，中科院近期展出「防超高溫火焰耐燃工作服」，可抵禦攝氏2500度的超高溫衝擊達5秒，後續技轉與輔導廠商生產相關所得，將全數投入公益，善盡社會責任。



中科院在今年10月16至18日期間，參與在台北世貿一館舉辦的「2025臺灣創新技術博覽會」，展出「防超高溫火焰耐燃工作服」等6項產品，展現雄厚研發實力與科技創新能量。

中科院表示，近年幾次工安事件，造成人員不幸損傷意外，中科院痛定思痛、記取教訓，經多方努力終於突破科技能量，完成可耐超高溫火焰工作服之研發，提供第一線火工作業人員穿戴運用，期望能以更高等級的防燃能力，守護員工生命安全。目前這項技術已向我國、美國及歐盟申請專利，未來將可擴大運用各行各業，達成福國利民目標。

中科院表示，這款創新防護服的關鍵，在於獨特的複合式材料夾層結構，不同於採難燃纖維多層結構的傳統耐熱服，如Nomex IIIA及抗鐵液布（鋼鐵熔爐作業用），對於一般火場（攝氏800至1000度）提供一定程度的防護效果，但對火炸藥所產生的極瞬間高溫時，其效果則極為有限。



為此，中科院研發團隊不斷精益求精，引進耐高溫阻燃夾層材料，製作耐超高溫火焰工作服，經實驗驗證，確認該工作服可有效抵禦火藥引燃時攝氏2500度的超高溫衝擊達5秒，並維持衣內底層皮膚低於攝氏50度，除可降低燒燙傷風險外，也為作業人員爭取更長的應變及求生時間。

中科院強調，此套防護服的研發設計，是針對提升國軍火炸藥生產與處理人員的作業安全，然而其應用範圍遠不止於國防領域，舉凡消防救災、工業爐具維修、鋼鐵冶金、石化產業等高溫作業環境，皆屬相關應用範圍；因此，這項技術在獲得受災家屬同意，將研發成果擴展至工業安全、防災應變等領域，讓第一線超高溫作業的工作人員，能獲得更佳防護效能。同時，後續因本項技術技轉或輔導廠商生產相關所得收入，亦將全數投入公益，善盡社會責任。

中科院始終秉持「強化自主國防，發展國家經濟」理念，持續推動更多國防科技成果的軍民通用轉化，不僅強化國防安全任務，同時也能服務於公共安全與民生需求，為臺灣產業升級與社會安全韌性貢獻心力。

