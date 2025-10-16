中科院電解產氫發電新突破 6KW貨櫃可迅速部署偏鄉、災區

中科院發表「行動電解產氫發電系統（20呎貨櫃）」。（中科院提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為落實我國2050年淨零碳排能源政策，中科院繼「2024臺灣創新技術博覽會」展示「高效率綠能電解產氫技術及應用」相關系統模組後，進一步發揮系統整合能力，在2025創博會中，發表國內第一台整合6kW全自製陰離子交換膜產氫機、20Nm3儲氫合金、20kW燃料電池及電源管理系統的「行動電解產氫發電系統（20呎貨櫃）」，並鏈接前端風光綠能及離峰餘電，透過製氫、儲氫及氫能應用，做為移動式及分散式電站。

這套運用電化學質能平衡的「行動電解產氫發電系統」，可減少加壓機與加熱器等能量損耗。其中的電解產氫機所產生的氫氣壓力，恰將足夠氫氣加壓儲存於儲氫合金之中；儲氫合金釋放氫氣所需的熱源，來自於燃料電池運作時的廢熱；燃料電池發電的生成水，亦回收至電解產氫機循環使用。因此，全系統能在低溫（小於攝氏80度）與低壓（約10bar，公路自行車胎壓的1.5倍）下操作，大幅降低氫能安全性疑慮，加速氫能普及化。

由於20呎貨櫃的彈性部署，以及啟動時間僅需數分鐘，平時可依電網負荷調整電解產氫功率機動儲能，有效利用每日5GW的備轉容量；再於用電尖峰時，提供氫氣給燃料電池發電併網，如同日月潭抽蓄發電運作概念。此外，若將20呎貨櫃「行動電解產氫發電系統」部署於科學園區或偏鄉生活據點，更可以藉由氫氣儲能的效能，提供乾淨、安靜、低溫、無震動的防災韌性電力解決方案。

此外，為將氫能應用穿透至一般用戶，中科院特別研發「氫能燃料電池拉桿箱」，在26吋拉桿箱的體積內，整合300W燃料電池，以及可抽換的0.5Nm3儲氫合金罐（運行發電約2小時），即可源源不絕地提供電力，將氫能生活應用落地形成「行動電解產氫發電系統」貨櫃與拉桿箱的高低配，提供有需要的家庭或公司行號使用。

能源是重要戰略物資，但臺灣多仰賴國外進口，以往餘電儲能方式多採固定與集中式，容易受到天災或是國際情勢影響。中科院開發20呎貨櫃「行動電解產氫發電系統」與「氫能燃料電池拉桿箱」落實氫能生活深具軍事與民間應用潛力，進一步宣誓發展氫能除可自給自足外，具有易機動及分散優勢，持續提升我國電力網的強韌性。

