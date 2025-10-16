中國解放軍出動31機艦擾台 無人機繞本島南方24浬線飛行

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台進行灰色地帶襲擾，國防部今天（16日）表示，自昨（15）日上午6時至今上午6時止，偵獲中共各型軍機23架次、軍艦8艘及公務船2艘在台海周邊活動，其中21架次軍機逾越台灣海峽中線，進入北部、西南及東南空域。

據國防部公布圖資，昨天上午8時20分至下午6時10分，共軍出動9架次主戰機及轟炸機，其中7架次越過中線；昨上午10時15分至下午6時10分，另有12架主、輔戰機在我活動；昨上午7時05分至下午6時20分，則有2架次無人機及直升機繞我本島南方飛行。

請繼續往下閱讀...

另外，有8艘中共軍艦，以及2艘公務船，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控並妥適應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法