AAV7要游刃有餘登陸不能只靠速度 海象、水深等都要考慮

海軍陸戰隊登陸戰車大隊運輸車第三中隊區隊長楊家茵中尉。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍陸戰隊近期在桃子園海灘進行年度「兩棲基地訓練」，其中，AAV7兩棲突擊載具在這場訓練中扮演關鍵角色。陸戰隊登陸戰車大隊運輸車第三中隊區隊長楊家茵中尉表示，AAV7兩棲突擊載具可以在灘岸高速機動，還可以在海上行駛，但不同於常見的戰、甲車，操作AAV7時，還得考量航行海象、流速、流向等外在因素。

海軍陸戰隊操作的AAV7兩棲突擊載具，顧名思義可以水、陸兩用，登陸戰車大隊運輸車第三中隊副區隊長李昀璋士官長表示，履帶推進的AAV7可直接駛入海中，並載運人員、物資送上灘頭，迅速轉為陸上作戰。在水上的行駛速度約13公里，但在陸面上可達70公里，可說是兼具與機動性與續航力，也可以突破海岸防線，建立灘頭堡。

李昀璋表示，AAV7兩棲突擊載具搭載1挺40公厘榴彈機槍、1挺50機槍，可提供部隊登陸時所需的火力與防護；另外，由於其可以跨水域運輸，協助人員與物資運送，因此也可投入防災、救災任務，成為安定民心的厚實力量。

海軍陸戰隊登陸戰車大隊運輸車第三中隊副區隊長李昀璋士官長。（記者涂鉅旻攝）

至於登陸作戰有哪些須注意之處？楊家茵說，AAV7兩棲突擊載具約在距岸2200碼（約2011公尺）左右，就會開始一系列的海上航行、舟波搶灘的操作程序，雖然AAV7可以在灘岸上高速機動，但不同於常見的戰、甲車，AAV7在泛水時，還要考量航行海象、流速、流向等外在因素。

楊家茵也說，當AAV7在海中航行至距離海岸100碼時，就務必向前直行，因為此區域屬於容易產生激浪的砂壩區，若直到上岸前夕才打轉向，可能會導致車輛翻覆。此外，在搶灘過程中的發射煙幕彈等科目，都具有一定危險性，因此平時訓練時，都十分強調「兩兩互助」的重要性，不能讓單獨人員操作，也須倚靠車長多加帶領。

AAV7兩棲突擊載具的訓練項目，含括艦岸運動、突擊車泛水，包含突擊車在海中行駛的技術、換載、逃生等多方面能力。登陸戰車大隊運輸車第三中隊副區隊長曾維鈞士官長說，在實際作戰或執行災害防救任務時，即時完成載具快速轉載，是相當重要的過程，如此才能提升人員上下艦艇、車輛轉換的協調與安全，並須反覆操練，培養出面對突發狀況的能力，才能隨時迎接挑戰。

海軍陸戰隊登陸戰車大隊運輸車第三中隊副區隊長曾維鈞士官長。（記者涂鉅旻攝）

