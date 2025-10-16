川普威脅提供戰斧飛彈援烏 紐時：烏克蘭根本沒有發射載具

圖為一枚戰斧第四批次（Tomahawk Block IV）巡弋飛彈在飛行測試中的畫面。川普威脅提供此款長程飛彈給烏克蘭，但《紐約時報》分析，烏克蘭缺乏發射平台，此舉恐是外交虛張聲勢。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日威脅向烏克蘭提供美製戰斧（Tomahawk）飛彈，賦予基輔深入打擊俄羅斯境內的能力。然而，根據《紐約時報》分析，此舉面臨巨大現實挑戰：烏克蘭根本沒有發射此類飛彈所需的海基或陸基發射器，讓川普的威脅更像是外交虛張聲勢。

川普的言論，恰逢烏克蘭總統澤倫斯基準備於本週五訪問白宮。川普表示：「他（澤倫斯基）希望擁有戰斧飛彈。我們有很多戰斧。」然而，這正是俄羅斯總統普廷曾警告反對的行動，他表示此舉將標誌著「質變的新一級局勢升級」。

美國國防部已擬定出售或轉移戰斧飛彈的計畫，但提供這些武器將面臨巨大挑戰。烏克蘭將需要一種名為「堤豐」（Typhon，希臘神話怪物，又譯泰豐）的美軍陸基發射器，軍方官員表示，此舉將使美國更接近與俄羅斯的直接對抗。此外，美國能提供多少戰斧飛彈、烏克蘭如何安全儲存，以及有限數量的飛彈能產生何種影響，都充滿不確定性。

近幾日，川普暗示，僅僅是威脅向烏克蘭提供戰斧飛彈，就可能迫使普廷坐上談判桌。他表示計畫直接與俄羅斯總統討論此事。「如果這場戰爭無法解決，我可能會送出戰斧飛彈。戰斧是令人難以置信的武器。俄羅斯不需要那個。如果戰爭不解決，我們可能會這麼做。可能不會。但我們可能會。」

川普在促成加薩停火協議後，對其施壓各國達成和平協議的能力充滿信心。在那場衝突中，川普允許以色列軍方重創哈瑪斯（Hamas），迫使加薩統治者接受和平協議。

與拜登政府對普廷反應的憂慮不同，川普似乎更傾向於採取高風險的威脅策略。戰斧飛彈射程超過1600公里，遠超過拜登政府2023年同意提供給基輔的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

