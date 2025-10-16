菲海軍航空部隊編制「升格」 未來還想增購巡邏機、反潛直升機

菲律賓海軍10月6日宣布，旗下的「海軍航空聯隊」即日起升格為「海軍航空作戰部隊」，可望擁有更大的兵力編制，獨立作戰能力，肆應南海爭議和印太安全。（菲律賓海軍航空作戰部隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓海軍本月6日宣布，原「海軍航空聯隊」因應任務轉型，現已升格為「海軍航空作戰部隊」，透過建構編制更大、更完整的航空兵力，強化該國群島防禦，以及在南海地區的監控能力。根據規劃，菲國有意在現行架構下，增購海上巡邏機、反潛直升機，及無人機，與新型巡防艦、近岸巡邏艦等搭檔，協同菲國海陸部隊強化整體戰力。

菲律賓海軍表示，旗下海軍航空兵力自「海軍航空聯隊」（Naval Air Wing）升格為「海軍航空作戰部隊」（Naval Air Warfare Force），不只編制擴張，也象徵該國海軍強化群島防禦的決心；《美國海軍學會新聞》（USNI News）15日報導指出，該部隊現役空中儎台除了訓練機，還有日本移交的TC-90海上巡邏機、義大利AW159直升機和美援的「掃描鷹」無人機等。

菲律賓海軍的AW159反潛直升機。該國在將海軍航空兵力升格後，未來有望增購該儎台，提升海上反潛作戰能力。（菲律賓海軍官方Facebook）

不過，根據菲國海軍2023年公布的十年建軍現代化進程可見，該軍未來計畫增購海上巡邏機、反潛直升機及更多無人機，搭配近期新成軍的韓製「馬爾瓦級」巡防艦、近岸巡邏艦等，全面強化反潛作戰和長時間空中監偵能力，並深化與菲國海軍陸戰隊的聯合作戰能力，提升任務效能。

而在日前，軍聞媒體「Naval News」才報導菲國有意採購新型反潛直升機，並強調會籌獲與現役裝備相同的儎台，也就是說，該國增購義大利里奧納多集團（Leonardo）的AW159反潛直升機的機率大幅提高；該報導另指出，新一批反潛直升機的數量有望落在6架，總金額達7.45億美元（約新台幣225.1億元）。

USNI報導寫道，此舉除調整部隊編制，提升海軍航空兵力的作戰層級，也藉由指管鏈的精簡，提升快速反應能力，並增進與美、日、澳等印太盟邦的聯合作戰能力，強化區域安全。

