通用原子測試新型長程機動砲彈 射程120公里無懼GPS干擾

圖為通用原子電磁系統公司（General Atomics）「長程機動砲彈」（LRMP）的飛行想像圖。該公司已成功在亞利桑那州測試這款新型155釐米砲彈，其射程達120公里，並能在GPS訊號被拒止的環境下作戰。（圖：通用原子）

〔編譯陳成良／綜合報導〕通用原子電磁系統公司（General Atomics Electromagnetic Systems），其「長程機動砲彈」（Long Range Maneuvering Projectile, LRMP）13日已在美國陸軍尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）成功進行測試。這款可控的新型155公厘砲彈，能在全球定位系統（GPS）訊號被拒止的環境下，精準擊中120公里外的目標。

根據《Defense News》報導，此次在亞利桑那州尤馬試驗場的測試於8月進行，LRMP砲彈由一門M777榴彈砲平台，使用M231火藥包發射。該公司表示，LRMP作為下一代彈藥，旨在擴展155公厘火砲系統的射程與精準度。

LRMP是一款帶翼的精準導引砲彈，在飛行中具備高度機動性，並能進行受控下降，以打擊靜態與移動目標。通用原子電磁系統公司總裁佛尼（Scott Forney）在公司新聞稿中表示：「這一里程碑反映了我們致力於提供顛覆性精準火砲技術的承諾。」

佛尼指出，隨著美國面臨來自近乎同級對手的日益增長威脅，以及競爭日益激烈的環境，價格實惠且可大規模生產的火砲至關重要。「LRMP滿足了這一需求，同時證明了其在極端條件下執行的能力，並重塑了遠程火力。」

根據通用原子電磁系統公司的說法，LRMP可整合至美軍現有的所有火砲平台。美國海軍已於2024年12月授予該公司一份合約，以推動LRMP在海事用途上的開發。

