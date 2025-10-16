德國富得能買武器 卻沒人願意拿起槍 俄無人機逼近曝歐洲防衛軟肋

圖為德國聯邦國防軍（Bundeswehr）特戰部隊。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯無人機上月逼近波蘭邊境，華沙隨即出動防空部隊將其擊落；但同樣面臨不明無人機入侵的德國慕尼黑機場，卻因法律限制無法派出軍方應對，只能讓警方出動直升機監控空域，並向受困旅客發放點心。英媒分析指出，這場「無人機驚魂」暴露出德國在防衛體系上的深層矛盾：富得能買武器，卻幾乎無人願意為國而戰。

德國憲法為防止重蹈納粹時期的軍事擴權，嚴格限制軍方在國內的行動，除非遭遇全面入侵，否則不得出動聯邦軍攔截空中目標。即使軍費佔GDP逾1％並獲豁免舉債上限，柏林仍難落實「防衛自主」，被外界批評為「歐洲巨人，軍事侏儒」。

請繼續往下閱讀...

根據《彭博》（Bloomberg）專欄指出，總理梅爾茨（Friedrich Merz）即使想修法擴權，也受制於國會分裂。德國社會民主黨內的和平派與綠黨的反軍事傳統，聯手反對動用聯邦軍應對無人機威脅。極右派「另類選擇黨」（AfD）與左翼政黨合計占據3分之1席次，使任何憲法修正幾乎不可能。

除了政治掣肘，更棘手的是民心。德國情報首長耶格爾（Martin Jaeger）警告，歐洲正處於「冰冷的和平」，恐隨時轉為熱衝突；但民意調查顯示，僅16％德國人表示願意在遭攻擊時「拿起武器保衛國家」。一名地方議員甚至直言：「若德國被打，我只會帶著孩子逃得越遠越好。」

外界分析，戰後數十年來的「去軍事化文化」與對政府的不信任，使德國即使擁有全球前五大的經濟規模，卻難以凝聚防衛共識。民調顯示，雖然超過七成民眾信任聯邦軍本身，但僅17％信任政府的防衛決策。

北約防線脆弱環節 恐陷「有錢無人開火」困境

學者指出，這種社會氛圍正使德國成為北約（NATO）防線中最脆弱的一環。若柏林無法在政治上取得共識、法律上解除束縛、心理上重建防衛意志，將使歐洲陷入「有錢買武器，卻無人敢開火」的戰略困境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法